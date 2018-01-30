И тут «Спартаку» помогли! «Манчестер Сити» шокировал всех трансфером Лапорта

САМАЯ ДОРОГАЯ ЗАЩИТА В МИРЕ

«Сити» конечно хорош. В прошлом году клуб купил у «Эвертона» Джона Стоунза за 55,6 миллионов евро и сделал его самым дорогим защитником в мире. Летом «МС» останавливаться на достигнутом не стал и задрал ценовую планку на игроков обороны еще выше — из «Монако» выдернули Бенджамина Менди за 57,5 миллионов. Тогда же у «Тоттенхэма» взяли Кайла Уокера (51 млн), в общей сложности потратив на защитников больше ста миллионов евро за лето.

И вот, после рекордного для амплуа трансфера Вирджила ван Дейка за 75 миллионов из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», АПЛ слетела с катушек. «Сити» поддержал лейтмотив конкурента и купил одного из самых перспективных, но в то же время уже состоявшихся защитников Европы, чудом укрывшегося от топ-клубов в ничем не приметном Бильбао (музей Гуггенхайма и «Сан-Мамес» не в счет!) — Эмерика Лапорта. Баск оказался в Англии за 65 миллионов евро. Очуметь.

Теперь у «Манчестер Сити» самая дорогая линия обороны стартового состава. На планете. И это еще без Николаса Отаменди, который уступает коллегам по трансферной стоимости — 44,6 миллионов евро. Хотя и его при желании можно выставить на поле. Правда Хосеп Гвардиола вряд ли захочет играть в три защитника. Кто же тогда окажется на лавке?

КТО ТАКОЙ ЭМЕРИК ЛАПОРТ?

Ни для кого не секрет, что попасть в систему «Атлетика» непросто. Клуб чтит принадлежность к Стране басков, и потому выращивает футболистов, кровно связанных с этим народом. Эмерик — француз, но как у многих уроженцев Аквитании, у Лапорта баскские корни. Защитник не раз говорил, что по линии прадедов он баск. В принципе, это и помогло ему оказаться в Бильбао в возрасте 15 лет.

Лапорт всю карьеру провел в «Атлетике», во Франции он вообще не играл. В принципе, этим от не сильно отличается от Лизаразю, тоже получившим футбольное образование в Бильбао. Биксант, если помните, укатил в «Баварию», а Лапорт спустя почти 20 лет — в «Ман Сити».

Эмерику сейчас только 23 года, а он уже является одной из судьбоносных составляющих «Атлетика». Точнее, являлся до 30 января. Лапорт — один из лучших защитников примеры по многим показателям, но об этом чуть позже. Сейчас лишь стоит сказать, что его бывшей команде теперь будет немного сложнее попасть в еврокубки на следующий сезон. Вся надежда на Арица Адуриса, Рауля Гарсию, Маркеля Сусаету, Андера Итурраспе, Икера Мунианина и остальных.

УМНЫЙ И ЗАБИВНОЙ

Проблема обороны «Сити», пожалуй, в одном — нет ведущего защитника. Стоунз тактически не умнее Отаменди, а Николас в свою очередь не сильнее Лапорта в индивидуальной борьбе. С большой долей вероятности именно Эмерик станет ведущим защитником в команде Гвардиолы, а в зависимости от ситуаций ему будут помогать Отаменди или Стоунз. Компани в пролете.

Лапорт много меньше ходит вперед, чем тот же Отаменди. Николас несколько раз за матч стабильно бегает в атаку как свободный защитник и наносит удары по воротам чаще (0,42 против 1,09 за матч) нового партнера. Эмерик в таком случае будет оставаться один, и это неплохо. Француз благодаря высокой скорости будет полезнее у своих ворот в случае потери мяча и скоростной контратаки на ворота «Сити».

Но все это не значит, что Эмерик не атакует и не забивает. С его передач потенциально опасных и по-настоящему голевых атак начиналось больше, чем у кого из новых партнеров по обороне, показатели KP и Xa у француза выше. Лапорт отдает 0,42 ключевые передачи за встречу, у Отаменди — самого атакующего и всех центральных защитников в команде — 0,31. Процент атак, начинающихся с первого паса новичка — 0,05. Поверьте, это много. Тем более на фоне Отаменди (0,02). Если говорить о атаках голевых — Лапорт вообще в топе, среди центральных защитников «Сити» он лучший (опять же 0,05).

У Лапорта хромает игра в пас, но это скорее характеризует тактическую фактуру «Атлетика». Гвардиола обучит Эмерика игре в контроль, как научил того же Стоунза. А высокий атакующий потенциал в плане передач у Лапорта велик еще и потому, что в «Сити» центральные защитники не столь регулярно участвуют в голевых атаках. Это, кстати, тоже скорее показатель командной особенности, а не уязвимости того же Отаменди.

СЛУЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ «СПАРТАКУ»

Давайте серьезно. Продажа главного защитника скажется на «Атлетике» моментально. Обратите внимание на следующую игру басков в примере против «Жироны». Встреча выездная, никакой поддержки «Сан-Мамеса», плюс скорейшие перестроения в связи с уходом лидера. Легко точно не будет.

Ну, а в еврокубках «Ман Сити» невольно помог «Спартаку», который сыграет с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы. Рассуждать о перспективах противостояния тяжело, ведь красно-белые тоже лишились лидера обороны — Георгия Джикии. Из-за травмы, а не продажи, но на данном этапе это не важно: и там и там не будет ведущих игроков обороны. Правда, в «Атлетике» Лапорт еще и системообразующий футболист, наделенный широким спектром функций, не только игрой в обороне. О Джикии такого не скажешь.

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ ТОЛЬКО ВЫИГРАЕТ