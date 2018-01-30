Нынешняя «Барса» — лучшая по игре в защите в истории. Цифры это подтверждают

Фактор Вальверде

В пятерке сильнейших чемпионатов Европы осталась только одна команда, не проигравшая до сих пор ни разу. И это — «Барселона». После прихода Эрнесто Вальверде каталонцы не растеряли свой атакующий потенциал и — что не менее важно — научились играть надежно в защите. Как результат — после 21 тура сине-гранатовые имеют 11-очковое преимущество перед идущим вторым «Атлетико».

Забив 59 мячей (лучший показатель в примере), «Барса» Вальверде всего 10 раз вынимала мяч из сетки собственных ворот. То есть в среднем 0,47 гола за игру. А это, на минуточку, улучшение клубного рекорда — в сезонах 10/11 и 14/15 «Барса» пропускала в среднем 0,55 гола. Сухих матчей на данный момент набралось 13 — больше половины.

Оборона во главе с Марк-Андре Тер Стегеном прибавила в уверенности. Основные центральные защитники — Пике и Умтити — стали лучше понимать друг друга. А фланговые — Семеду и Альба — проводя много времени на половине соперника, не забывали об обороне. В случае персональных ошибок их вовремя страховали партнеры. Игроки ближайшего резерва — Видаль, Вермален и Динь — ниже определенного уровня тоже не опускались. Но это не исключает того, что с кем-то из них клуб в ближайшее время расстанется.

Среди клубов топ-5 европейских чемпионатов лучше «Барсы» по игре в защите другой представитель примеры — мадридский «Атлетико». Парни Диего Симеоне пропускают в среднем 0,42 гола за игру (9 в 21 матче). Но «матрасники» забили на 27 голов меньше, поэтому и идут на втором месте.

Третья команда Европы по умению надежно защищаться — «Наполи» (0,63 гола). Только после того, как Маурицио Сарри навел порядок у своих ворот, неаполитанцы стали всерьез претендовать на скудетто.

Лучшие друзья, Жозе Моуринью и Антонио Конте, вместе со своими командами («МЮ» и «Челси») четвертые в рейтинге «непробиваемых» (0,66 гола).

Чуть ниже расположились недавние соперники по Лиге чемпионов — «ПСЖ» (0,74) и «Бавария» (0,8).

Помощь Паулиньо

Впереди после ухода Неймара «Барса», конечно, стала более предсказуемой. Но пока есть Месси, с результативностью будет полный порядок. Средний показатель «Барсы» по мячам забитым — 2,81 за игру. Это меньше, чем в предыдущие три сезона, но не намного (14/15: 2,89 гола, 15/16: 2,94 гола, 16/17: 3,05 гола).