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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Голкипер Андрей Горбунов возвращается в ФК «Динамо-Минск»

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный белорусский голкипер Андрей Горбунов вернулся в состав футболистов минского «Динамо». Информация об этом размещена на официальном сайте динамовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Динамо-Минск"

Андрей Горбунов, которому 34 года, начал профессиональную карьеру в 2000 году в родном Могилеве, а с 2008-го по 2011 год выступал за минских динамовцев, проведя 74 матча. Затем он играл в гродненском «Немане» и борисовском БАТЭ, с 2014-го до лета 2017 года защищал цвета греческого «Атромитоса». В послужном списке Горбунова 10 игр в составе национальной сборной Беларуси.

Также сегодня стало известно, что 20-летний вратарь минского «Динамо» Максим Плотников проведет новый сезон в составе дебютанта высшей лиги — минского «Луча», за который уже выступал в прошлом году на правах аренды.

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