Голкипер Андрей Горбунов возвращается в ФК «Динамо-Минск»

Андрей Горбунов, которому 34 года, начал профессиональную карьеру в 2000 году в родном Могилеве, а с 2008-го по 2011 год выступал за минских динамовцев, проведя 74 матча. Затем он играл в гродненском «Немане» и борисовском БАТЭ, с 2014-го до лета 2017 года защищал цвета греческого «Атромитоса». В послужном списке Горбунова 10 игр в составе национальной сборной Беларуси.