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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

Финальный матч футбольного Кубка Беларуси-2018 пройдет в Могилеве

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2017/18 пройдет 19 мая на поле могилевского стадиона «Спартак». Могилев впервые примет финал Кубка страны. Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе работы исполком АБФФ утвердил цифровые календари чемпионата Беларуси по футболу 2018 года, в котором, как и в прошлом сезоне, примут участие 16 команд.

Также утвержден регламент 28-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди мужских команд высшей и первой лиг, регламентные приложения о розыгрыше Кубка-2018/19 и Суперкубка Беларуси.

Среди нововведений, в частности, проведение «золотого» матча за чемпионский титул. Он состоится в случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах по итогам чемпионата. Изменен процент наигрыша футболистом для получения медали по итогам сезона: вместо 50%, как было ранее, необходимо будет принять участие минимум в 25% матчей команды-призера.

Главный исполнительный орган АБФФ утвердил сметы расходов на проведение чемпионата, Кубка и Суперкубка. Решено, что размер заявочного взноса для клубов высшей лиги на сезон-2018 составит Br41 тыс., а для клубов первой лиги — Br9,5 тыс.

Клубы высшей лиги получат по 40 мячей фирмы Adidas, а клубам 1-й и 2-й лиг будет выделено по 40 мячей фирмы Select за счет средств АБФФ.

Участники заседания приняли решение провести очередную конференцию ассоциации «Белорусская федерация футбола» 14 марта 2018 года.

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