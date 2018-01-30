Финальный матч футбольного Кубка Беларуси-2018 пройдет в Могилеве

В ходе работы исполком АБФФ утвердил цифровые календари чемпионата Беларуси по футболу 2018 года, в котором, как и в прошлом сезоне, примут участие 16 команд.

Также утвержден регламент 28-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди мужских команд высшей и первой лиг, регламентные приложения о розыгрыше Кубка-2018/19 и Суперкубка Беларуси.

Среди нововведений, в частности, проведение «золотого» матча за чемпионский титул. Он состоится в случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах по итогам чемпионата. Изменен процент наигрыша футболистом для получения медали по итогам сезона: вместо 50%, как было ранее, необходимо будет принять участие минимум в 25% матчей команды-призера.

Главный исполнительный орган АБФФ утвердил сметы расходов на проведение чемпионата, Кубка и Суперкубка. Решено, что размер заявочного взноса для клубов высшей лиги на сезон-2018 составит Br41 тыс., а для клубов первой лиги — Br9,5 тыс.

Клубы высшей лиги получат по 40 мячей фирмы Adidas, а клубам 1-й и 2-й лиг будет выделено по 40 мячей фирмы Select за счет средств АБФФ.