В воскресенье 36-летний Федерер в шестой раз выиграл Australian Open, в пяти сетах победив хорвата Марина Чилича.
Лапорт стал игроком «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта.
«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта.
Как сообщается на странице «Манчестер Сити» в твиттере, контракт 23-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Лапорт будет играть за «горожан» под 14-м номером.
Накануне Лапорт расторг контракт с «Атлетиком» из Бильбао в одностороннем порядке. Защитник в текущем сезоне сыграл в 19 матчах испанского клуба.