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17:05 (мск), источник: Советский спорт

Лапорт стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта.

Как сообщается на странице «Манчестер Сити» в твиттере, контракт 23-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Лапорт будет играть за «горожан» под 14-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Лапорт расторг контракт с «Атлетиком» из Бильбао в одностороннем порядке. Защитник в текущем сезоне сыграл в 19 матчах испанского клуба.

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