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00:32 (мск), источник: Известия

Российские и турецкие клубы включились в борьбу за Пепе

Французский защитник, не подошедший ЦСКА, может оказаться в другой команде РФПЛ.

Источник: youtube.com

Защитник украинской «Звезды» Сесе-Франк Пепе может продолжить карьеру в одном из российских клубов. 21-летний французский футболист провел первый зимний сбор с ЦСКА, но в итоге не подошел московскому клубу. Теперь, как сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, интерес к перспективному защитнику проявляет ряд команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), турецкой Суперлиги, а также Высшей лиги чемпионата Белоруссии.

Предложения о сотрудничестве начали поступать Пепе еще до окончания первой части чемпионата, уточнил собеседник «Известий».

— Однако тогда он по объективным причинам сделал выбор в пользу ЦСКА, — рассказал источник. — После того как армейцы не стали подписывать с ним контракт, интерес к Пепе не пропал. Сейчас у него есть варианты из России, Турции и Белоруссии. Но приоритетом для него всё равно остается РФПЛ.

Официальный представитель игрока Имран Шамханов рассказал «Известиям», что интерес к его клиенту на трансферном рынке действительно вырос.

— Пепе неплохо себя зарекомендовал, так что заинтересованность в нем стала проявляться у многих команд, в том числе и российских, — отметил агент. — Однако называть конкретные клубы сейчас будет не совсем этично. Переговоры ведутся, и в ближайшее время должна появиться более конкретная информация.

Рассказал Имран Шамханов и о том, почему Пепе так и не удалось подписать контракт с московским ЦСКА.

— В ходе тренировочного процесса с армейцами он получил микротравму, — пояснил агент. — Она не позволила Пепе принять участие ни в одном из контрольных матчей ЦСКА на первом сборе. К сожалению, тренерскому штабу московского клуба так и не удалось увидеть Сесе-Франка в игре.

Первый сбор в новом году армейцы проводили в испанской Кампоаморе с 10 по 22 января. Красно-синие успели отыграть там два контрольных матча: с норвежской «Волеренгой» (0:0) и датским «Хорсенсом» (2:2).

Сесе-Франк Пепе попал в структуру одного из сильнейших клубов Франции — ПСЖ — в 13 лет. А уже с 15 лет начал вызываться в юношескую сборную своей страны. В составе парижан молодой защитник дебютировал в юношеской Лиге чемпионов и стал одним из лидеров молодежной команды. Однако затем из-за недопонимания с тренером и партнерами по команде футболисту пришлось покинуть ПСЖ.

После этого Пепе оказался в не менее статусном «Марселе», которым тогда руководил легендарный тренер Марсело Бьельса. Но пробиться в стартовый состав новой команды ему так и не удалось. Первой серьезной возможностью заявить о себе для Пепе стал трансфер в украинский клуб «Звезда», где он быстро адаптировался к новой стране и заиграл в стартовом составе. В итоге за первую половину сезона защитник успел отыграть 11 матчей в Премьер-лиге, в которых заработал три желтые карточки.

Контракт 21-летнего защитника с его нынешним клубом рассчитан до лета 2019 года. При этом эксперты оценивают его трансферную стоимость всего в €200 тыс. Стоит отметить, что Сесе-Франк Пепе имеет ивуарийские корни и в будущем сможет выступать за национальную команду Кот-д’Ивуара.

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