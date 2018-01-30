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По стопам Моуринью: почему Конте покинет «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Челси» близок к уходу из клуба, сообщает ряд авторитетных СМИ.
Главный тренер «Челси» близок к уходу из клуба, сообщает ряд авторитетных СМИ.
Предыстория
Уже каждой собаке известно, почему Антонио Конте намерен покинуть Лондон, а «Челси» — пожелать ему удачи и указать на дверь.
Все началось летом 2017-го, когда Конте буквально умолял о приглашении Альваро Мораты.
Тогда все было ясно с Диего Костой — итальянец выгнал игрока за нарушение дисциплины и потребовал ещё одного
Переговоры растянулись на два месяца, но упорство Мораты и его агента дали понять, что испанец намерен уйти. В таком случае, клубам пришлось договариваться, и
Далее — переход Росса Баркли. Оказывается, Конте не хотел видеть этого игрока в команде и в день медобследования выключил телефон. Разумеется, такой подход обидел хавбека и он остался в «Эвертоне».
И сейчас, когда Баркли все же стал игроком «синих», можно говорить об уходе Конте. Вряд ли английский футболист, который считается одним из главных талантов АПЛ, отправится в команду, где тренер предпочитает других исполнителей.
Возвращаясь к теме летнего межсезонья, можно вспомнить Дэнни Дринкуотера, который успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», и стал одним из героев чемпионского «Лестера». Но и тут Конте был непреклонен — его интересовали другие игроки, однако, в «Челси» посчитали иначе и подписали контракт с футболистом.
После этого СМИ начали писать о непростых отношениях Конте и Романа Абрамовича. Итальянец, якобы, не видит поддержки и готов отправиться на работу в «Милан». Ничего особенного, по ходу сезона и не такие новости встретишь, но тут «Ливерпуль» подписал Вирджила ван Дейка, которого Конте хотел видеть ещё летом.
К слову, все
Пропустив переход ван Дейка, началась сага с переходом Алексиса Санчеса. Уже известно, что за него вели борьбу клубы из Манчестера, а также «Челси». При чем сам игрок был не против лондонской прописки, но клуб отказался выполнять его финансовые запросы. То же самое касается «Манчестер Сити». И только Эд Вудворд (исполнительный директор «Манчестер Юнайтед») предложил «Арсеналу» обмен — как известно, на «Эмирейтс» отправился Генрих Мхитарян.
После этого угрюмый Антонио Конте вышел к СМИ и заявил: «Не удивительно, что клубы из Манчестера опережают нас в турнирной таблице. У них сумасшедшая финансовая мощь. Но я верю в свою работу, и думаю, что если я останусь главным тренером “Челси”, это означает, что руководство верит в меня, и деньги — не самое важное».
На сегодняшний день «Челси» занят поиском еще одного
«Мы получили предложение, и намерены обсудить этот вопрос. Однако, договоренность двух сторон ещё ничего не гарантирует. Иногда требуется соглашение тех, кто окружает игрока», — заявил генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини.
Если Джеко останется в Италии, то его можно внести в список несостоявшихся трансферов Антонио Конте у руля «синих». Босниец составит компанию Фернандо Льоренте, Алексису Санчесу, Вирджилу ван Дейку и многим другим.
А теперь о кандидатах
Как сообщают в Англии, фаворит на должность главного тренера — Луис Энрике, который покинул «Барселону» летом 2017 года.
Испанец выиграл с каталонским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Возможно, именно поэтому «Челси» не торопится выполнять требования Конте — не факт, что его игроки устроят нового тренера, чья футбольная философия и стиль в корне отличаются.
Второй в этом списке — Массимилиано Аллегри, который успешно работает с «Ювентусом», и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Тут 50 на 50. Либо Аллегри хочет завершить начатое, либо попробовать
С другой стороны, рулевой туринского клуба, прежде чем подписывать контракт, обязательно пообщается с Конте. Вряд ли Аллегри поедет в Лондон, видя, как другой итальянец с облегчением собирает чемоданы.
Замыкает тройку претендентов Диего Симеоне, который обещал остаться у руля «Атлетико» до лета 2018 года. А там — будет видно.
Интересно, что до прихода Конте испанские СМИ писали о контактах Симеоне с «Челси» и «Интером». И если Лучано Спаллетти сплавляется с ролью наставника «нерадзурри», то в «Челси» вакансия будет открыта и тут все зависит от аргентинского тренера.