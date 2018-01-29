«Челси» сыграет с «Халлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

На данный момент определились не все участники 1/8 финала, матчи 1/16 финала, завершившиеся вничью, будут переиграны. «Манчестер Юнайтед» сыграет с победителем встречи «Хаддерсфилд» — «Бирмингем», «Шеффилд Уэнсдей» встретится с «Ноттс Каунти» или «Суонси», победитель матча между «Милуоллом» и «Рочдэйлом» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм».