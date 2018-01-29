«Челси» сыграет с «Халлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии
ТАСС, 29 января. «Челси» встретится с «Халлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира.
ТАСС, 29 января. «Челси» встретится с «Халлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира.
В первой половине сезона «Халл» тренировал россиянин Леонид Слуцкий, который покинул команду 3 декабря.
В других матчах 1/8 финала Кубка Англии сыграют: «Уиган» — «Манчестер Сити», «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» — «Саутгемптон», «Брайтон» — «Ковентри».
На данный момент определились не все участники 1/8 финала, матчи 1/16 финала, завершившиеся вничью, будут переиграны. «Манчестер Юнайтед» сыграет с победителем встречи «Хаддерсфилд» — «Бирмингем», «Шеффилд Уэнсдей» встретится с «Ноттс Каунти» или «Суонси», победитель матча между «Милуоллом» и «Рочдэйлом» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм».
Действующим обладателем Кубка Англии является «Арсенал».