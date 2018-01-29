Итальянская федерация футбола не смогла выбрать нового главу за три тура голосования

Отмечается, что на эту должность претендовали президент Lega Pro (третий по силе итальянский дивизион) Габриэле Гравина, президент Любительской лиги и вице-президент FIGC Козимо Сибилья, а также президент Ассоциации итальянских футболистов (AiC) Дамиано Томмази.

Как сообщает агентство, Томмази выбыл из борьбы после третьего тура голосования, а перед четверым туром, в котором для победы одному из оставшихся кандидатов достаточно было получить простое большинство голосов, футболисты, которые имеют право голоса на выборах, пригрозили, что испортят свои бюллетени.

Как сообщают итальянские СМИ, теперь Олимпийский комитет Италии (CONI) может назначить на пост главы федерации чрезвычайного комиссара.