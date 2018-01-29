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29 января, источник: Чемпионат.com

Успели забыть о Вагнере? А он сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов!

Вагнер Лав не даёт нам забыть о себе. Теперь мы посмотрим на бразильского нападающего в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

Детали трансфера

Вагнер Лав переходит в команду, участвующую в 1/8 финала Лиги чемпионов! Когда в 2013 году готовившийся разменять четвёртый десяток нападающий уезжал из ЦСКА в Китай мы думали, что один из лучших легионеров в истории РФПЛ едет просто подзаработать на старость и тихо закончить карьеру в Поднебесной. Однако потом судьба транзитом через «Коринтианс» занесла бразильца в «Монако», где он в первой половине 2016 года сыграл 12 матчей и забил четыре гола в Лиге 1. Этот период помог Вагнеру Лаву напомнить о себе Европе. С лета 2016-го экс-«армеец» выступает и забивает в Турции.

По неофициальной информации, «Бешикташ» заплатит «Аланьяспору» за 33-летнего новичка 3,7 млн евро (с учётом бонусов). Нападающий подпишет с клубом из Стамбула контракт на 1,5 года. Зарплата игрока составит около 2 млн евро в год. При этом соглашение будет продлено ещё на сезон, если Вагнер Лав проведёт минимум 25 матчей.

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Как Вагнер Лав играл в Турции

Достаточно сказать, что в минувшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Лидер атак «Аланьяспора» сыграл 28 матчей в Суперлиге, в которых наколотил 23 мяча. Один гол пришёлся в том числе и на домашнюю игру с будущим чемпионом «Бешикташем». В общем, нападающий был ярок и результативен, как в лучшие годы своей карьеры в ЦСКА. Но интересно, что Вагнер Лав отнюдь не сразу стал оправдывать ожидания тренера и фанатов.

В первых семи матчах за команду из Аланьи он не забивал, и даже голевых передач не отдавал. Зато потом голы посыпались как из рога изобилия: наш герой делал дубли, даже хет-трик сотворил. «Аланьяспор» финишировала на 12 месте — всего в четырёх очках от зоны вылета. Голы бразильца помогли ей избежать худшего сценария. Разумеется, нападающий заслужил горячую любовь болельщиков.

В нынешнем сезоне ситуация похожая. «Аланьяспор» занимает всё то же 12-е место после 19 туров, находясь в трёх очках от зоны вылета. Зато Вагнер Лав забивает как машина: Он принял участие в 14 играх и стал автором 10 голов. Бразилец пропустил три тура из-за мышечной травмы, а однажды остался на трибуне по причине дисквалификации. Без своего снайпера команда из Аланьи проиграла все эти четыре встречи.

Почему же «Аланьяспор» отпускает ключевого игрока в разгар чемпионата за 3,7 млн евро? Ответ, похоже, можно найти в сообщении, сделанном на днях Вагнером Лавом в соцсети: «Президент клуба не хочет выполнять условия нашего соглашения. Не хочет платить мое отложенное жалованье. Надеюсь, он выполнит условия моего найма, иначе наши переговоры будут закончены», — написал футболист.

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Зачем «Бешикташу» новый форвард

«Бешикташ» — главная сенсация нынешней Лиги чемпионов. Команда из Стамбула выиграла группу с «Порту», «РБ Лейпциг» и «Монако», не потерпев ни одного поражения. «Чёрные орлы» начали групповой этап с трёх побед подряд, а во втором круге дважды сыграли вничью. Под руководством Шенола Гюнеша, который выводил сборную Турции в полуфинал ЧМ-2002, «Бешикташ» показывает очень солидный футбол. Гюнеш вернул стамбульцев на вершину (два золота Суперлиги подряд), теперь готов как следует пошуметь в Европе.

Скорее всего, «Бешикташ» не задумался бы о траснфере Вагнера Лава, если бы в начале января не продал своего ведущего форварда Дженка Тосуна в «Эвертон» за 22 млн евро. Тосун замечательно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов: забил четыре гола и отдал две голевые передачи в шести матчах. Неудивительно, что на 26-летнего уроженца Германии возник спрос в топовых лигах. В турецком клубе не стали удерживать Тосуна, несмотря на предстоящие матчи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь за Тосуна должен будет сыграть бразилец. Заодно помочь «Чёрным орлам» догнать в чемпионате страны «Галатасарай», от которого они отстают на четыре очка. «Бешикташ», кстати, красиво анонсировал покупку Лава, обыграв его прозвище.

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Почему он тогда не в России?

Нет никаких сомнений, что Вагнер Лав по-прежнему мог бы украшать собой РФПЛ и побороться за звание лучшего бомбардира российского чемпионата. У бразильца остались добрые воспоминания о периоде в ЦСКА. Он и сам это подтверждал, в частности, в интервью Globoesporte летом прошлого года нападающий признался в любви к болельщикам московского клуба. Да и не только их вспоминает Вагнер Лав.

«Я к Евгению Гинеру очень тепло отношусь, — сказал экс-“армеец” в другом интервью. — Он и правда был для нас как папа. Впрочем, мы давно не виделись. Вот в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда у нас не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Время мало что решает в таких отношениях. Если президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления».

Очевидно, вопрос упирается в финансовую плоскость. ЦСКА крайне необходим форвард, который смог бы делать результат. Бабаев признавался в сентябре, что клуб пытался вернуть в межсезонье кого-то из прежних лидеров своей атаки — Вагнера Лава, Сейду Думбия или Ахмеда Мусу. Похоже, вопрос удастся решить лишь сейчас и только с нигерийцем. «Армейцы» не имели возможности выкупить бразильца, а «Аланьяспор» не рассматривал вариант с арендой.

Вагнер Лав и ЧМ-2018

В последний раз Вагнер Лав сыграл за сборную Бразилии 10 лет назад, будучи ещё игроком ЦСКА. Всего же на счету нападающего 20 матчей за «селесао», в которых он забил четыре мяча. Любой другой футболист давно забыл бы про национальную команду, однако новичок «Бешикташа» по-прежнему надеется на приглашение.

«Мечтаю сыграть на ЧМ-2018, — признался Вагнер Лав в том же интервью Globoesporte. — Когда меня вызывали в сборную Бразилии, получал наслаждение от футбола. Играть за неё — чудесно. Не исключено, что у меня ещё появится возможность защищать цвета национальной команды, если я буду забивать голы. Когда мне предоставится шанс, я должен ухватиться за него. Надеюсь, главный тренер Тите обратит внимание на мою игру в Турции. Я ведь семь лет выступал в России, а чемпионат мира состоится именно в этой стране. Обстановка там известна мне хорошо. Я знаю стадионы России и другие вещи».

Может, «Бешикташ» действительно перезагрузит карьеру Вагнера Лава в сборной Бразилии? Тогда Россия опять увидит на своих полях бывшую звезду РФПЛ. Нужно только обязательно забить «Баварии»!

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