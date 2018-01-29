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29 января, источник: Спорт-Экспресс

«СЭ»: У «Локомотива» сорвался трансфер Крыховяка

По информации «СЭ», «Локомотив» был близок к трансферу польского защитника «Вест Бромвича» Гжегожа Крыховяка в это трансферное окно.

Источник: РИА "Новости"

Защитника в июле 2016-го года купил «ПСЖ» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу». В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и «ПСЖ» были готовы на то, чтобы прервать договор аренды в Англии и переехать в Россию. Крыховяк универсал, способен закрывать сразу две позиции — центрального защитника и опорного полузащитника. Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды.

В текущем чемпионате Англии Крыховяк провел 17 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Сайт transfermarkt.com оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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