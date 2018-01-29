«СЭ»: У «Локомотива» сорвался трансфер Крыховяка

Защитника в июле 2016-го года купил «ПСЖ» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу». В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и «ПСЖ» были готовы на то, чтобы прервать договор аренды в Англии и переехать в Россию. Крыховяк универсал, способен закрывать сразу две позиции — центрального защитника и опорного полузащитника. Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды.