Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Поклонники сравнили юную Кожевникову с дочкой Синди Кроуфорд
Опрос показад отношение россиян к приговору Улюкаеву
Валерия озадачила поклонников «слишком высокими» каблуками
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта3
Бетис2
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Все события
СМИ: в Минске дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
29 января, источник: Спорт-Экспресс

Джеко не перейдет в «Челси», Эмерсон отправился в Лондон на медосмотр

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не перейдет в «Челси» в зимнее трансферное окно, сообщает GianlucaDiMarzio.com. По информации источника, стороны не смогли согласовать детали сделки.

Источник: AFP 2018

Как утверждает Sky Sports, переход сорвался из-за того, что клуб из Лондона оказался не готов удовлетворить финансовые требования 32-летнего боснийца. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Челси» предлагал форварду годовую зарплату в размере 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

Вместе с тем, защитник римлян Эмерсон, в услугах которого также были заинтересованы «синие», уже вылетел в Лондон для прохождения медицинского обследования. Ожидается, что итальянский клуб получит за 23-летнего бразильца 20 миллионов евро, еще 8 миллионов «волки» смогут получить в виде бонусов.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российский лыжник умер во время гонки в Миннесоте
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за Дзюбой
Футбольный клуб, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS
Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу
Новости
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь