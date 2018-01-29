Джеко не перейдет в «Челси», Эмерсон отправился в Лондон на медосмотр

Как утверждает Sky Sports, переход сорвался из-за того, что клуб из Лондона оказался не готов удовлетворить финансовые требования 32-летнего боснийца. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Челси» предлагал форварду годовую зарплату в размере 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

Вместе с тем, защитник римлян Эмерсон, в услугах которого также были заинтересованы «синие», уже вылетел в Лондон для прохождения медицинского обследования. Ожидается, что итальянский клуб получит за 23-летнего бразильца 20 миллионов евро, еще 8 миллионов «волки» смогут получить в виде бонусов.