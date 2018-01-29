До 24 лет играл во второй лиге Турции: 7 фактов о Софьяне Ханни

Источник: AFP 2018

Не пригодился во Франции

Ханни — сын алжирских беженцев, которые осели во Франции. В 15 лет Софьян попал в академию «Нанта», а в 18 дебютировал в Лиге 2, заменив нашего старого знакомого Вильяма Ванкёра. Однако в составе так и не закрепился. Когда юркому полузащитнику стукнул 21, его контракт с клубом истёк, и новый ему предлагать не собирались.

«Тогда руководство проводило другую политику, нежели сейчас, — вспоминал позже Ханни. — У меня сложилось впечатление, что “Нант” подписывал новичков, чтобы задвинуть молодых и в случае чего иметь запасной вариант. Это трудно было принять. Я никогда не жаловался, но у меня, по большому счёту, не было шансов себя проявить».

В то время Лига 1 делала ставку на сильных физически развитых футболистов, которые могли продавить и выдать максимум движения на поле. Хилый Ханни не вписывался в это реалии и в итоге был выставлен на улицу.

До 24-х лет играл во втором дивизионе Турции

В тот момент встал вопрос о продолжении карьеры футболиста. К Ханни никто не проявлял интереса, и единственным шансом остаться в спорте был просмотр в клубах второго дивизиона чемпионата Турции. Прошла неделя, ещё одна, других предложений так и не поступило, и Софьян решился на авантюру. Ханни повезло — в «Кайсери Эрджиесспор» он нашёл свою игру, а потом было повышение в «Османлыспор», где Софьян вышел на новый уровень.

«Я не имел шанса в “Нанте”, зато в Турции сыграл сотню матчей. Я прогрессировал во всех областях и чувствовал, как строю свою карьеру. Там я думал о футболе 24 часа в сутки, получил доверие и в итоге показал, чего стою».

Стал лучшим бомбардиром в Бельгии

После сильного сезона за «Османлыспор» на Ханни начали обращать внимание из-за рубежа. Был интерес из Лиги 2 и из Китая. Однако больше всего Софьяна прельстилопредложение бельгийского «Мехелена».

«Если бы мне два года назад сказали, что я буду признан лучшим игроком сезона в Бельгии, я бы посмеялся, — вспоминал Ханни после роскошного чемпионата 2015/16, в котором он стал лучшим бомбардиром. — Я разговаривал с РиядомМарезом, он тогда играл за “Кан”. Он бы тоже не поверил вам, если бы ему тогда сказали, что он будет лучшим игроком АПЛ. В футболе возможно всё, и вы не должны устанавливать себе потолок».

Из среднего игрока, у которого почти никто не видел перспектив, Софьян Ханни превратился в одного из самых ярких исполнителей не самого слабого чемпионата Бельгии.

Мог оказаться в Китае

Год от года Ханни прогрессировал и после двух лет в «Мехелене» созрел для выхода на новый уровень. Мы могли никогда и не узнать о таланте алжирца, если бы в расцвете сил он принял королевское предложение из Китая.

«Это было интересно, но совсем не то, что предложили, например, Витселю. Китай не входил в планы моей карьеры, но, честно, я понимаю игроков, которые едут туда. Аксель получил невероятное предложение и имел право выбрать такой вариант продолжения своего футбольного пути, мы не должны его за это критиковать. Вы можете иметь определённое мнение по тому или иному вопросу, но можете передумать, когда увидите бумагу с предложением перед собой».

Сразу получил капитанскую повязку в «Андерлехте»

Хорошо, что Ханни в итоге оказался в «Андерлехте», где снова поднял высоту своего профессионального потолка. Хотя в молодости казалось, что он никогда не пробьёт и первый уровень. Тренер «Андерлехта» Рене Вайлер после ухода Стивена Дефура думал, кому отдать капитанскую повязку и спустя два месяца не нашёл кандидатуры лучше, чем новичок из «Мехелена». Лидерские качества и трудолюбие Ханни стали примером для его партнёров.

«До приезда в “Андерлехт” я никогда не был капитаном, — признаётся Софьян. — Но у меня всегда был менталитет победителя, который хочет работать на максимуме. Я горжусь тем, что тренер оценил это. Функции капитана не давят на меня — самое главное то, что я делаю с мячом. Но если что, я всегда могу дать партнёру совет, и делаю это без колебаний. В “Андерлехте” есть 3−4 лидера в раздевалке, и я вхожу в их число. Однако я не перебарщиваю и не устраиваю демагогии каждый день. Лучше, когда ты показываешь пример на поле».

Универсал

Если вкратце — это техничный, быстрый и универсальный игрок, который может закрыть множество позиций на поле. В «Андерлехте» Софьян получил картбланш и во многом определял игру команды. Его пробовали на любой позиции атаки — наконечника, вингера, десятки. Даже центрального полузащитника. И везде он был максимально полезен.

«Мне нравится играть чуть в оттяжке, — говорит сам Ханни. — Пока я рядом с воротами, это доставляет мне удовольствие. Мне нравится много бегать и показывать свой боевой дух. В современном футболе каждый должен уметь защищаться, и если раньше мне это не нравилось, то сейчас получаю от этого кайф».

Завалил отбор к ЧМ

Как и вся сборная Алжира. Ханни дебютировал за национальную команду только в 25 лет, но за два года лидером стать не успел — слишком высока конкуренция. Слимани, Брахими, Марез, Фегули — все они имели огромный багаж опыта игры в лучших чемпионатах Европы. Ханни выходил на поле лишь время от времени, сыграл в трёх матчах отбора, но ничем примечательным не отметился. Сама команда Алжира полностью провалила отбор, потерпев четыре поражения, ни разу не победив и заняв закономерное последнее место в группе.