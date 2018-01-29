Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
7 блюд-хитов советского детского сада
Спецпредставитель США ответил главе МИД Украины на слова о России
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Барселона2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
30.01
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
30.01
Суонси
Арсенал
Все события
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Мария Шарапова встречается с бывшим парнем Пиппы Миддлтон
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
20:04 (мск), источник: Sports.kz

Три молодых футболиста дебютировали в «Кайрате»

Молодые футболисты провели свой первый матч в составе алматинского «Кайрата».

Источник: Sports.kz

Нападающие «Кайрата» Самат Сарсенов и Вячеслав Швырёв, а также защитник Нуралы Алип дебютировали в составе алматинского клуба. Прошедший товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем» стал для них первым в футболке «Кайрата».

Напомним, что «Кайрат» в контрольной встрече с «Лудогорцем» обыграл болгарскую команду, уступая по ходу матча 0:2.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головкин может провести бой во втором среднем весе
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
«Спартак» заплатит за игрока «Андерлехта» 5,5 миллиона евро
Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия ОИ
Кучеров опять забил чудо-гол — теперь на «Матче звезд» (видео)
Хоккеист «Ванкувера» признан первой звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына Девушка радуется появлению брата.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь