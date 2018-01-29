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Три молодых футболиста дебютировали в «Кайрате»
Молодые футболисты провели свой первый матч в составе алматинского «Кайрата».
Молодые футболисты провели свой первый матч в составе алматинского «Кайрата».
Нападающие «Кайрата» Самат Сарсенов и Вячеслав Швырёв, а также защитник Нуралы Алип дебютировали в составе алматинского клуба. Прошедший товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем» стал для них первым в футболке «Кайрата».
Напомним, что «Кайрат» в контрольной встрече с «Лудогорцем» обыграл болгарскую команду, уступая по ходу матча 0:2.