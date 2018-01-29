Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
В Томске родился ребенок-богатырь
С 1 февраля повысят самую массовую социальную выплату в России
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Барселона2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
30.01
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
30.01
Суонси
Арсенал
Все события
Европеец удивился реальной жизни в РФ - СМИ
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Мария Шарапова встречается с бывшим парнем Пиппы Миддлтон
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Ибрагимович никогда не говорил мне о желании покинуть «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не будет удерживать в команде нападающего Златана Ибрагимовича. Однако специалист подчеркнул, что игрок не озвучивал ему желания покинуть клуб.

Источник: Reuters

— Златану по контракту остался один год, поэтому… Если он и вправду хочет перейти в другой клуб, переехать в другую страну, мы не будем в этом препятствовать, — цитирует Mirror Моуринью. — Наша задача помочь ему в этом, а не сделать жизнь игрока труднее. Последнее, что Златан сказал мне, это что он должен полностью восстановиться и помочь команде. Это было последнее, что я услышал от него. Он никогда не говорил мне о желании покинуть «Манчестер Юнайтед». Впервые обо всем этом я узнал из прессы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний швед близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне Ибрагимович из-за травмы колена провел за «Юнайтед» всего семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российский лыжник умер во время гонки в Миннесоте
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
«Спартак» заплатит за игрока «Андерлехта» 5,5 миллиона евро
Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия ОИ
Кучеров опять забил чудо-гол — теперь на «Матче звезд» (видео)
Хоккеист «Ванкувера» признан первой звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына Девушка радуется появлению брата.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь