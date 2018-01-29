Жозе Моуринью: Ибрагимович никогда не говорил мне о желании покинуть «МЮ»

— Златану по контракту остался один год, поэтому… Если он и вправду хочет перейти в другой клуб, переехать в другую страну, мы не будем в этом препятствовать, — цитирует Mirror Моуринью. — Наша задача помочь ему в этом, а не сделать жизнь игрока труднее. Последнее, что Златан сказал мне, это что он должен полностью восстановиться и помочь команде. Это было последнее, что я услышал от него. Он никогда не говорил мне о желании покинуть «Манчестер Юнайтед». Впервые обо всем этом я узнал из прессы.