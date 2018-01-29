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17:15 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» минимально проиграла чемпиону Словакии

«Астана» в товарищеском матче на УТС в Дубаи (ОАЭ) встретилась с действующим чемпионом Словакии клубом «Жилина», пишет Sports.kz.

«Астана» выставила следующий стартовый состав: Эрич, Шомко, Логвиненко, Аничич, Бейсебеков, Маевский, Кляйнхайслер, Станоевич, Томасов, Деспотович, Кабананга. По итогам первой половины, в которой было совсем уж мало опасных моментов, она получилась очень скучной, голов забито не было. После перерыва в майка астачнан вышли: Эрич, Шомко, Постников, Шитов, Аничич, Зайнутдинов, Маевский, Станоевич, Кабананга, Муртазаев, Томасов. Словакам удалось провести гол, на 48-й минуте, сделал это Лукаш Яношик, казахстанцы бросились вперед, но отыграться и изменить счет не сумели. 1:0 — победа «Жилины».

Стоит отметить, что этот спарринг стал третьим на первом УТС, и последним. Ранее команда Станимира Стоилова разобралась с лидерами российской Премьер-Лиги — «Спартаком» (3:2) и «Краснодаром» (3:1). Теперь астанчане получат краткосрочный отпуск и 3 февраля начнут второй сбор, который продлится до 9 числа, затем все отправятся в столицу Казахстана готовиться к встрече плей-офф Лиги Европы с португальским «Спортингом».

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