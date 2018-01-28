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Парашютист доставил мяч на матч «Марсель» — «Монако»
Организаторы игры 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако» устроили оригинальное предматчевое шоу.
Организаторы игры 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако» устроили оригинальное предматчевое шоу.
Мяч, которым команды начали встречу, на стадион «Велодром» доставил парашютист, прыгнувший с вертолета.
|Руди Гарсия
|Леонарду Жардим
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|7
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)