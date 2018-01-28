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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Парашютист доставил мяч на матч «Марсель» — «Монако»

Организаторы игры 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако» устроили оригинальное предматчевое шоу.

Мяч, которым команды начали встречу, на стадион «Велодром» доставил парашютист, прыгнувший с вертолета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Марсель 2:2
Первый тайм: 1:1
Монако
28.01.2018, 23:00 основной раунд: 23-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Леонарду Жардим
Голы
7′ Адиль Рами 23
47′ Валер Жермен 28
14 Бальде Кейта 4′
2 Фабинью 51′
Составы
Стив Манданда 30
Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
Адиль Рами 23
70′ Морган Сансон 8
85′ Буна Сарр 17
Луиз Густаву 19
Флориан Товен 26
49′ Лукас Окампос 5
Андре-Франк Замбо 29
36′ 84′ Димитри Пайет 10
Клинтон Нжи 14
90′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
19 Джибриль Сидибе
25 Камиль Глик 33′
38 Альмами Туре
8 Жоау Моутинью
17 Юри Тилеманс
9 Радамель Фалькао
14 Бальде Кейта
7 Рашид Геззаль 69′ 45+2′
20 Маркуш Лопеш
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
5 Угловые 7
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
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Англия
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Испания
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Италия
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Германия
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Украина
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Франция
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