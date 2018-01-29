«Спарта» разрешила Караваеву вести переговоры с другими клубами и не взяла игрока на сбор

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт «Спарты», 22-летний российский игрок обороны получил разрешение на переговоры с другими клубами.

Напомним, Караваев проводит второй сезон в «Спарте», но в нынешнем чемпионате Чехии выходил на поле только в трех матчах. Также он дважды сыграл в Кубке страны и Лиге Европы.

Караваев является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2013/2014 он провел за команду четыре матча. После этого игрок дважды уходил в аренду в чешские клубы: в сезоне 2014/2015 он играл за «Дуклу», в сезоне 2015/2016 — за «Яблонец».

В свой первый год в «Спарте» Караваев был признан лучшим игроком команды.

Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Динамо».