«Спарта» разрешила Караваеву вести переговоры с другими клубами и не взяла игрока на сбор
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не полетел с командой на сбор в Испанию.
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не полетел с командой на сбор в Испанию.
Как сообщает официальный сайт «Спарты», 22-летний российский игрок обороны получил разрешение на переговоры с другими клубами.
Напомним, Караваев проводит второй сезон в «Спарте», но в нынешнем чемпионате Чехии выходил на поле только в трех матчах. Также он дважды сыграл в Кубке страны и Лиге Европы.
Караваев является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2013/2014 он провел за команду четыре матча. После этого игрок дважды уходил в аренду в чешские клубы: в сезоне 2014/2015 он играл за «Дуклу», в сезоне 2015/2016 — за «Яблонец».
В свой первый год в «Спарте» Караваев был признан лучшим игроком команды.
Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Динамо».
По информации Transfermarkt.com, контракт Караваева со «Спартой» рассчитан до 2020 года. Трансферная стоимость игрока составляет 2,8 миллиона евро.