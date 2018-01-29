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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: «ане может пропустить до четырех недель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола раскритиковал судей после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Кардифф Сити» (2:0).

Источник: Reuters

По словам испанского специалиста, ошибки арбитров влекут за собой серьезные последствия.

Отметим, что нападающий «горожан» Лерой Сане вышел на поле с первых минут, но был заменен на Бернарду Силву в перерыве встречи. В концовке встречи за фол на португальском форварде второй желтой карточкой был наказан защитник хозяев поля Джо Беннетт.

— Судьи должны защищать игроков, — цитирует Goal Гвардьолу. — Когда они ошибаются, это ошибки. Когда становится опасно, это опасность. Мы посмотрим на травму Сане завтра. Он может пропустить две, три или четыре недели.

Соперник «Манчестер Сити» по 1/8 финала Кубка Англии определится в результате жеребьевки, которая состоится 29 января.

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