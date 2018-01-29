Хосеп Гвардьола: «ане может пропустить до четырех недель

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По словам испанского специалиста, ошибки арбитров влекут за собой серьезные последствия.

Отметим, что нападающий «горожан» Лерой Сане вышел на поле с первых минут, но был заменен на Бернарду Силву в перерыве встречи. В концовке встречи за фол на португальском форварде второй желтой карточкой был наказан защитник хозяев поля Джо Беннетт.

— Судьи должны защищать игроков, — цитирует Goal Гвардьолу. — Когда они ошибаются, это ошибки. Когда становится опасно, это опасность. Мы посмотрим на травму Сане завтра. Он может пропустить две, три или четыре недели.