Проклятые «орлята». «Милан» растерзал «Лацио» на «Сан-Сиро»
Римский клуб вот уже 29 лет не может переиграть «россонери» на их поле — попахивает проклятьем.
Римский клуб вот уже 29 лет не может переиграть «россонери» на их поле — попахивает проклятьем.
Когда, если не сейчас? Примерно такой вопрос стоял перед футболистами «Лацио» перед выходом на поле миланского стадиона «Сан-Сиро», на котором им предстояло сыграть с местным «Миланом».
Проклятье «Сан-Сиро»
Главная интрига матча перед его началом заключалась в вопросе, победит ли наконец «Лацио» «Милан» на стадионе «Сан-Сиро», или нет? В последний раз вырвать здесь у «Милана» победу «орлятам» удавалось не десять, не двадцать, а почти тридцать лет назад — в сентябре 1989 года. Причем, даже тогда футболисты «Лацио» ни одного гола в соперникам не забили. Единственный мяч в ворота
Естественно, ни разу победы на «Сан-Сиро» над «Миланом» не знал и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Свой единственный до этого матч против
ИММОБИЛЕзация
Все должно было измениться на этот раз. Судите сами, «Милан», занимавший до этой игры десятую строчку в турнирной таблице, несмотря на летние траты почти в 200 млн евро, никак не найдет свою игру. «Лацио» же, хоть уже и потеряло шансы побороться за чемпионство, отчаянно сражается за бронзу Серии А. Когда побеждать «Милан», если не сейчас?
Однако, то ли в клубе и правда есть
В первом тайме вообще нельзя было поверить, что играет команда из середины турнирной таблицы с одним из лидеров, еще недавно подумывавшем и о чемпионстве — настолько велико было преимущество «Милана».
Игровой перевес миланского клуба материализовался на табло уже на 15-й минуте. Марушич на фланге, буквально в полутора метрах от правой границы штрафной площади, сбил Бонавентуру. Штрафной взялся исполнять миланский мастер «стандартов» Чалханоглу, который, как рукой, своим навесом положил мяч на голову молодому нападающему «Милана» Патрику Куртоне. Шансов поле удара с пяти метров у голкипера «Лацио» не было — 1:0!
На
Но музыка играла недолго — недолго танцевал на линии поля Симоне Индзаги. Все быстро вернулось на круги своя — «Милан» продолжил атаковать, а «Лацио» — отбиваться. Казалось, что первый тайм так и закончится, когда еще один воспитанник «Милана» Калабрия потрясающим навесом из глубины поля вывел Бонавентуру на ударную позицию. Джакомо пробил головой сходу — 2:0! Шла 44-я минута матча.
Гол в раздевалку «Лацио» не деморализовал. Во втором тайме игра приняла логичный для такого счета акцент: «Лацио» начал серию набегов на ворота еще одного воспитанника «Милана» Доннаруммы, а хозяева принялись защищаться — делать то, что итальянцы умеют делать лучше всех на планете.
Получив простор в центре поля, активнее начал действовать самый дорогой футболист «Лацио» 22-летний серб с испанским гражданством Сергей
Отчаиваться «Лацио» не стоит. Еще один шанс снять проклятье «Сан-Сиро» им представится всего через два дня. 31 января клубы вновь сойдутся на этом стадионе — в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.
В итоге — победа «Милана» со счетом 2:1. Римляне еще на два очка отпустили от себя «Ювентус» с «Наполи» и позволили слегка приблизиться к себе другой миланской команде — «Интеру», который несколькими часами ранее сыграл вничью со СПАЛом. «Милан» же скакнул вверх сразу на три позиции, догнав по очкам идущую шестой «Сампдорию».
|Дженнаро Гаттузо
|Симоне Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)