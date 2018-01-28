«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 28 января. «Милан» одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 28 января. «Милан» одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Кутроне (15-я минута) и Джакомо Бонавентура (44). У проигравших отличился Адам Марушич (20). «Милан» прервал беспроигрышную серию «Лацио» в чемпионате страны, состоявшую из шести матчей.
В турнирной таблице «Милан» занимает седьмое место, набрав 34 очка, «Лацио» с 46 очками идет третьим.
В следующем туре «Милан» 4 февраля в гостях сыграет с «Удинезе», «Лацио» на следующий день примет «Дженоа».
В другом матче игрового дня «Наполи» обыграл «Болонью» со счетом 3:1 и сохранил лидерство в первенстве по итогам тура. В активе «Наполи» 57 очков, у идущего вторым «Ювентуса» — 56.
Результаты остальных встреч:
СПАЛ — «Интер» — 1:1;.
«Дженоа» — «Удинезе» — 0:1;.
«Кротоне» — «Кальяри» — 1:1;.
«Торино» — «Беневенто» — 3:0;.
«Фиорентина» — «Верона» — 1:4.
|Дженнаро Гаттузо
|Симоне Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)