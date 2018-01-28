«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Кутроне (15-я минута) и Джакомо Бонавентура (44). У проигравших отличился Адам Марушич (20). «Милан» прервал беспроигрышную серию «Лацио» в чемпионате страны, состоявшую из шести матчей.

В турнирной таблице «Милан» занимает седьмое место, набрав 34 очка, «Лацио» с 46 очками идет третьим.

В следующем туре «Милан» 4 февраля в гостях сыграет с «Удинезе», «Лацио» на следующий день примет «Дженоа».

В другом матче игрового дня «Наполи» обыграл «Болонью» со счетом 3:1 и сохранил лидерство в первенстве по итогам тура. В активе «Наполи» 57 очков, у идущего вторым «Ювентуса» — 56.

Результаты остальных встреч:

СПАЛ — «Интер» — 1:1;.

«Дженоа» — «Удинезе» — 0:1;.

«Кротоне» — «Кальяри» — 1:1;.

«Торино» — «Беневенто» — 3:0;.