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00:49 (мск), источник: ТАСС

«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 28 января. «Милан» одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Кутроне (15-я минута) и Джакомо Бонавентура (44). У проигравших отличился Адам Марушич (20). «Милан» прервал беспроигрышную серию «Лацио» в чемпионате страны, состоявшую из шести матчей.

В турнирной таблице «Милан» занимает седьмое место, набрав 34 очка, «Лацио» с 46 очками идет третьим.

В следующем туре «Милан» 4 февраля в гостях сыграет с «Удинезе», «Лацио» на следующий день примет «Дженоа».

В другом матче игрового дня «Наполи» обыграл «Болонью» со счетом 3:1 и сохранил лидерство в первенстве по итогам тура. В активе «Наполи» 57 очков, у идущего вторым «Ювентуса» — 56.

Результаты остальных встреч:

СПАЛ — «Интер» — 1:1;.

«Дженоа» — «Удинезе» — 0:1;.

«Кротоне» — «Кальяри» — 1:1;.

«Торино» — «Беневенто» — 3:0;.

«Фиорентина» — «Верона» — 1:4.

Милан 2:1
Первый тайм: 2:1
Лацио
28.01.2018, 20:00 основной раунд: 22-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Симоне Индзаги
Голы
15′ Патрик Кутроне (Хакан Чалханоглу) 63
44′ Джакомо Бонавентура (Д. Калабрия) 5
77 Адам Марушич (П. Лукас) 20′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи 19
Джакомо Бонавентура 5
Хакан Чалханоглу 10
Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
65′ 71′ Лука Антонелли 31
86′ Иньяцио Абате 20
81′ Хесус Хоакин Сусо 8
Фабио Борини 11
71′ Патрик Кутроне 63
Андре Силва 9
1 Томас Стракоша
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш 85′
26 Штефан Раду 25′
16 Марко Пароло 90′
18 Ромеро Луис Альберто
19 Сенад Лулич 51′
21 Сергей Милинкович-Савич 41′
20 Фелипе Кайседо
3 Стефан де Фрай 74′
27 Луис Фелипе
77 Адам Марушич 83′ 28′
7 Нани
6 Пеззини Лейва Лукас 52′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
4 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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