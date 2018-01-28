Коутинью — в «старте» «Барселоны» на матч с «Алавесом»

С первых минут у каталонцев на поле выйдет новичок команды Филиппе Коутинью.

Отметим, что этот матч станет для Коутинью в ла лиге. Ранее он дебютировал за сине-гранатовых в матче Кубка Испании против «Эспаньола» (2:0).