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Коутинью — в «старте» «Барселоны» на матч с «Алавесом»
Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился со стартовым составом на матч 21-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился со стартовым составом на матч 21-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
С первых минут у каталонцев на поле выйдет новичок команды Филиппе Коутинью.
Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом:
Отметим, что этот матч станет для Коутинью в ла лиге. Ранее он дебютировал за