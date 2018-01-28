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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Коутинью — в «старте» «Барселоны» на матч с «Алавесом»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился со стартовым составом на матч 21-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Источник: AFP 2018

С первых минут у каталонцев на поле выйдет новичок команды Филиппе Коутинью.

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген — Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Люка Динь — Паулинью, Иван Ракитич, Андрес Иньеста, Филиппе Коутинью — Луис Суарес, Лионель Месси.

Отметим, что этот матч станет для Коутинью в ла лиге. Ранее он дебютировал за сине-гранатовых в матче Кубка Испании против «Эспаньола» (2:0).

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