Удаление за «наручники». Итальянский судья отреагировал на «жест Моуринью»

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Футболист «Кьево» Фабрицио Каччаторе во время атаки упал в чужой штрафной, держась за поясницу. «Юве» в контратаке заработал угловой, судья Фабио Мареска в этот момент разрешил врачам хозяев выйти на поле, чтобы оказать помощь их игроку. Но Каччаторе быстро вскочил и прибежал к своим воротам, чтобы помочь партнерам. Однако арбитр жестом показал, что футболисту следует выйти за бровку.

Жутко недовольный защитник, уходя, сначала скрестил руки у лица, изобразив, что их сковали наручниками. А затем встал у боковой линии, немного наклонившись и сведя руки за спиной. Арбитр счел такие действия Каччаторе оскорбительными и удалил его, показав прямую красную карточку.

РЕАКЦИЯ

С решением судьи не согласился тренер «Кьево» Роландо Маран: «Никакой затяжки времени не было. Потому что помощь игроку не потребовалась, врачи до него не добрались. Почему тогда его заставляли уйти с поля? Да, ему не следовало показывать этот жест. Но и уходить за бровку было не нужно. Ведь мы и так играли в меньшинстве. Недавно нам арбитры рассказывали, что футболисту необязательно покидать поле, если врачи не вышли для оказания помощи».

ИЗВИНЕНИЯ

А сам Фабрицио вчера через Инстаграм принес извинения — партнерам, которые после его удаления остались вдевятером и пропустили два мяча, тренеру, клубу, болельщикам и всем любителям футбола (арбитр не упомянут).

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