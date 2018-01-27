Удаление за «наручники». Итальянский судья отреагировал на «жест Моуринью»
Необычный эпизод произошел в субботу после часа игры чемпионата Италии «Кьево» — «Ювентус» (0:2).
Необычный эпизод произошел в субботу после часа игры чемпионата Италии «Кьево» — «Ювентус» (0:2).
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Футболист «Кьево» Фабрицио Каччаторе во время атаки упал в чужой штрафной, держась за поясницу. «Юве» в контратаке заработал угловой, судья Фабио Мареска в этот момент разрешил врачам хозяев выйти на поле, чтобы оказать помощь их игроку. Но Каччаторе быстро вскочил и прибежал к своим воротам, чтобы помочь партнерам. Однако арбитр жестом показал, что футболисту следует выйти за бровку.
Жутко недовольный защитник, уходя, сначала скрестил руки у лица, изобразив, что их сковали наручниками. А затем встал у боковой линии, немного наклонившись и сведя руки за спиной. Арбитр счел такие действия Каччаторе оскорбительными и удалил его, показав прямую красную карточку.
РЕАКЦИЯ
С решением судьи не согласился тренер «Кьево» Роландо Маран: «Никакой затяжки времени не было. Потому что помощь игроку не потребовалась, врачи до него не добрались. Почему тогда его заставляли уйти с поля? Да, ему не следовало показывать этот жест. Но и уходить за бровку было не нужно. Ведь мы и так играли в меньшинстве. Недавно нам арбитры рассказывали, что футболисту необязательно покидать поле, если врачи не вышли для оказания помощи».
ИЗВИНЕНИЯ
А сам Фабрицио вчера через Инстаграм принес извинения — партнерам, которые после его удаления остались вдевятером и пропустили два мяча, тренеру, клубу, болельщикам и всем любителям футбола (арбитр не упомянут).
КАК НАКАЗАЛИ МОУРИНЬЮ
В 2010-м году похожий жест изобразил Жозе Моуринью, тренировавший «Интер». Впоследствии его за намек на коррупцию дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 40 тысяч евро. Похожее наказание теперь грозит и Каччаторе.
|Роландо Маран
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|1
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)