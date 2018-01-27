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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Удаление за «наручники». Итальянский судья отреагировал на «жест Моуринью»

Необычный эпизод произошел в субботу после часа игры чемпионата Италии «Кьево» — «Ювентус» (0:2).

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Футболист «Кьево» Фабрицио Каччаторе во время атаки упал в чужой штрафной, держась за поясницу. «Юве» в контратаке заработал угловой, судья Фабио Мареска в этот момент разрешил врачам хозяев выйти на поле, чтобы оказать помощь их игроку. Но Каччаторе быстро вскочил и прибежал к своим воротам, чтобы помочь партнерам. Однако арбитр жестом показал, что футболисту следует выйти за бровку.

Жутко недовольный защитник, уходя, сначала скрестил руки у лица, изобразив, что их сковали наручниками. А затем встал у боковой линии, немного наклонившись и сведя руки за спиной. Арбитр счел такие действия Каччаторе оскорбительными и удалил его, показав прямую красную карточку.

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РЕАКЦИЯ

С решением судьи не согласился тренер «Кьево» Роландо Маран: «Никакой затяжки времени не было. Потому что помощь игроку не потребовалась, врачи до него не добрались. Почему тогда его заставляли уйти с поля? Да, ему не следовало показывать этот жест. Но и уходить за бровку было не нужно. Ведь мы и так играли в меньшинстве. Недавно нам арбитры рассказывали, что футболисту необязательно покидать поле, если врачи не вышли для оказания помощи».

ИЗВИНЕНИЯ

А сам Фабрицио вчера через Инстаграм принес извинения — партнерам, которые после его удаления остались вдевятером и пропустили два мяча, тренеру, клубу, болельщикам и всем любителям футбола (арбитр не упомянут).

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КАК НАКАЗАЛИ МОУРИНЬЮ

В 2010-м году похожий жест изобразил Жозе Моуринью, тренировавший «Интер». Впоследствии его за намек на коррупцию дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 40 тысяч евро. Похожее наказание теперь грозит и Каччаторе.

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Кьево 0:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
27.01.2018, 22:45 основной раунд: 22-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Роландо Маран Массимилиано Аллегри
Голы
6 Сами Хедира (Ф. Бернардески) 67′
9 Гонсало Игуаин (Дуглас Коста) 88′
Составы
Стефано Соррентино 70
Павел Ярошиньски 2
Дарио Дайнелли 3
Маттия Бани 14
61′ Фабрицио Каччаторе 29
Иван Радованович 8
Перпарим Хетемай 56
35′ 37′ Самюэль Бастьен 77
53′ Ненад Томович 40
Алессандро Гамберини 5
79′ Вальтер Бирса 23
Риккардо Меджорини 69
45′ Мануэль Пуччарелли 20
Фабио Депаоли 27
23 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо
4 Мехди Бенатиа
15 Андреа Барцальи
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
11 Дуглас Коста
17 Марио Манджукич
22 Квадво Асамоа 72′ 22′
26 Штефан Лихтштайнер
27 Стефано Стураро 52′
33 Федерико Бернардески
9 Гонсало Игуаин 89′ 32′
30 Родриго Бентанкур
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
1 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
2 Угловые 4
9 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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