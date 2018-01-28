«Кайрат» отыграл два гола и победил участника плей-офф Лиги Европы

Стартовый состав «народной команды» выглядел следующим образом: Покатилов, Суюмбаев, Бато, Рудосельский, Куантаев, Абикен, Куат, Швырев, Аршавин, Исаэль, Анене. Уже на шестой минуте встречи счет открыли соперники казахстанцев, сделал это Вирджил Мисиджан, а на десятой он оформил дубль. Казахстанцам нужно было отыгрываться, и Исаэля сократил разрыв. Таким образом, после первой половины счет был в пользу болгар — 2:1.

Состав «Кайрата» на второй тайм был следующим: Плотников, Ахметов, Гогуа, Лунин, Алип, Паргульгов, Элек, Исламхан, Вороговский, Соколенко, Сарсенов. Как и в первой половине, во второй игра была практически равной, но казахстанцам удалось сравнять счет с пенальти, сделал это Бауыржан Исламхан. «Лудогорец» пытался давить, произошло несколько стычек, однако пыл болгар не привел их к успеху, а «Кайрат» сумел забить третий, сделал это Самат Сарсенов. 3:2 — «Кайрат» побеждает команду Димитара Димитрова.