Габулов взял пенальти. Но снова дважды пропустил
И в третьем матче за «Брюгге» 34-летний российский вратарь пропустил два мяча. Итого — шесть голов за три тура.
И в третьем матче за «Брюгге» 34-летний российский вратарь пропустил два мяча. Итого — шесть голов за три тура.
«Гент» — «Брюгге» — 2:0 (0:0)
Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).
Пока главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выражает через СМИ искреннее сожаление по поводу внезапного отъезда Габулова в «Брюгге» и размышляет, как его команде теперь строить атаки без длинных передач в исполнении Владимира, сам 34-летний голкипер пытается освоиться в новой стране. Получается не без скрипа. Если описать все происходящее одним, наиболее подходящим, словом, то слово это — «невезение».
В первом матче с «Антверпеном» — два пропущенных гола и итоговая ничья, во втором — еще два мяча в свои ворота и
Винить Габулова вновь ни в коем случае нельзя. Первый результативный удар головой Андрияшевича на 65-й минуте пришелся в самый уголок. Мяч даже стукнулся о штангу, а российский вратарь в прыжке до него не дотянулся. Можно ли было выручить? Разве что теоретически. В конце концов, этот удар стал первым действительно опасным в матче в исполнении «Гента». Но главные претензии все равно должны адресоваться защитникам.
А где
Невезение. Кошмарное невезение.
Конкретно в данной игре Габулов — один из последних, кого можно упрекать за поражение. Но игра обороны «Брюгге» в последних трех матчах видится очень тревожным сигналом не только для команды, но и для самого вратаря. Механизм не работает. Опасные моменты льются рекой. В таких случаях тренеры часто любят проводить перестановки, чтобы встряхнуть игроков. Помимо отдельно взятых моментов, они обращают внимание на такие факторы как взаимопонимание, подсказки, общая коллективная уверенность команды, синергия.
Поэтому нельзя исключать, что такими темпами Иван Леко рано или поздно затеет как перестройку обороны, так и проверит в деле опытного Фермана, перебравшегося зимой из «Фейеноорда». Несмотря на абсолютное отсутствие вины Габулова в пропущенных мячах и даже его локальное геройство в виде отраженного пенальти. Вот такой парадокс. Остается пожелать Владимиру уверенности и терпения.