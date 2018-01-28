Габулов взял пенальти. Но снова дважды пропустил

Источник: Спорт-Экспресс

«Гент» — «Брюгге» — 2:0 (0:0)

Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).

Пока главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выражает через СМИ искреннее сожаление по поводу внезапного отъезда Габулова в «Брюгге» и размышляет, как его команде теперь строить атаки без длинных передач в исполнении Владимира, сам 34-летний голкипер пытается освоиться в новой стране. Получается не без скрипа. Если описать все происходящее одним, наиболее подходящим, словом, то слово это — «невезение».

В первом матче с «Антверпеном» — два пропущенных гола и итоговая ничья, во втором — еще два мяча в свои ворота и кое-как удержанная победа. И вот теперь, в дерби Фландрии с «Гентом», который занимал перед этим туром пятое место, — еще два пропущенных гола, на которые лидер чемпионата Бельгии не смог ответить ничем.

Винить Габулова вновь ни в коем случае нельзя. Первый результативный удар головой Андрияшевича на 65-й минуте пришелся в самый уголок. Мяч даже стукнулся о штангу, а российский вратарь в прыжке до него не дотянулся. Можно ли было выручить? Разве что теоретически. В конце концов, этот удар стал первым действительно опасным в матче в исполнении «Гента». Но главные претензии все равно должны адресоваться защитникам.

А где кто-нибудь из обороняющихся находился на 78-й минуте, когда Габулов в прекрасном прыжке отразил пенальти, мощно исполненный Жиго? Мяч от рук голкипера отлетел, а на отскоке оказались лишь два представителя «Гента». И никого — из «Брюгге».

Невезение. Кошмарное невезение.

Конкретно в данной игре Габулов — один из последних, кого можно упрекать за поражение. Но игра обороны «Брюгге» в последних трех матчах видится очень тревожным сигналом не только для команды, но и для самого вратаря. Механизм не работает. Опасные моменты льются рекой. В таких случаях тренеры часто любят проводить перестановки, чтобы встряхнуть игроков. Помимо отдельно взятых моментов, они обращают внимание на такие факторы как взаимопонимание, подсказки, общая коллективная уверенность команды, синергия.