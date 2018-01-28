Английский журналист: Муса не отработал вложенные 18 миллионов

Источник: Спорт-Экспресс

В ближайшие дни 25-летний нигериец может перейти в ЦСКА.

— Муса пришел в «Лестер» летом 2016-го, когда наш клуб был действующим чемпионом Англии, — начал Шарп. — Заплатили 18 миллионов фунтов стерлингов, так что он стал самой дорогой покупкой в истории клуба. На тот момент мне казалось, что Муса нужен «Лестеру». Я даже на радио назвал эту сделку отличной. По оснащению Муса очень похож на Варди — быстрый, юркий, прямолинейный… Во время предсезонного турне «Лестер» играл с «Барселоной» и забил два фантастических мяча. В тот день все подумали: Муса принесет команде успех.

— В чем же проблема?

— Клаудио Раньери говорил об адаптации и о темповой разнице между чемпионатами Англии и России. Я согласен, но дело не только в этом. Муса оказался в заложниках своей универсальности: его ставили то на один фланг, то на другой, то в центр. Из-за этого он не мог приспособиться. Еще нигерийцу явно не хватало физической подготовки — скорость есть, но он очень часто проигрывал единоборства. Когда Раньери уволили, Мусе стало еще хуже: Крэйг Шекспир перестал даже вносить его заявку. Махрез, Олбрайтон, Грэй, Варди, Окадзаки, Слимани — кто угодно, но только не он. Свои 18 миллионов Муса не отработал совсем.

— Почему же он не ушел летом? Было же предложение от «Халла» Слуцкого.