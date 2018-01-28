Английский журналист: Муса не отработал вложенные 18 миллионов
Обозреватель Leicester Mercury Джеймс Шарп поделился с «СЭ» мнением о том, почему у нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы не получилось заиграть в Англии.
Обозреватель Leicester Mercury Джеймс Шарп поделился с «СЭ» мнением о том, почему у нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы не получилось заиграть в Англии.
В ближайшие дни 25-летний нигериец может перейти в ЦСКА.
— Муса пришел в «Лестер» летом 2016-го, когда наш клуб был действующим чемпионом Англии, — начал Шарп. — Заплатили 18 миллионов фунтов стерлингов, так что он стал самой дорогой покупкой в истории клуба. На тот момент мне казалось, что Муса нужен «Лестеру». Я даже на радио назвал эту сделку отличной. По оснащению Муса очень похож на Варди — быстрый, юркий, прямолинейный… Во время предсезонного турне «Лестер» играл с «Барселоной» и забил два фантастических мяча. В тот день все подумали: Муса принесет команде успех.
— В чем же проблема?
— Клаудио Раньери говорил об адаптации и о темповой разнице между чемпионатами Англии и России. Я согласен, но дело не только в этом. Муса оказался в заложниках своей универсальности: его ставили то на один фланг, то на другой, то в центр.
— Почему же он не ушел летом? Было же предложение от «Халла» Слуцкого.
— Муса не хотел играть в чемпионшипе. Этот переход был выгоден всем — и «Халлу», и «Лестеру», но сам Муса отказался. Думаю, Слуцкий был разочарован, он рассчитывал на этот трансфер. (Гоша ЧЕРНОВ).