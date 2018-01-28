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19:37 (мск), источник: Советский спорт

Растерзать «Ньюкасл» с каменным лицом. «Челси» дома растрепал команду Бенитеса

«Челси» дома в матче 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Ньюкасл» (3:0).

Источник: Советский спорт

О не очень яркой, но убедительной победе хозяев — в репортаже «Советского спорта».

ВИДЕОПОВТОРАМ — ДА!

В Кубке Англии система видеоповторов работает в тестовом режиме и на стадионах клубов АПЛ. В субботу в игра «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» (2:3) арбитр Майкл Доусон отсмотрел аж восемь эпизодов, чем серьезно затянул время матча. В теории, в игре «Челси» и «Ньюкасла» рефери Кевин Френд мог прибегнуть к той же тактике. Пока не ясно, как грамотно узаконить VAR. Возможно, стоит ввести ограничение для каждой из команд — например, только по три видеоповтора в каждую сторону.

К тому же, в такой громкой вывеске возможность для судьи заглянуть в телевизор по ходу встречи очень даже просматривалась. Тут и тренерская дуэль Конте-Бенитес, и любовь команд пободаться в центре поля, и спортивная злость хозяев после вылета из полуфинала кубка лиги от «Арсенала» (0:0, 1:2). В общем, рубка была обеспечена!

В старте у синих вышли практически все те же, что пустили «Арсенал» в финал кубка лиги. Разве что Дзаппакоста вышел с первых минут появился в основе ранее травмированный Кэйхилл, ну и Дринкуотер. У «сорок» состав не сильно изменился после недавней встречи с «Ман Сити» — Ритчи, Дарлоу, Манкильо, Шелви, Хайден и Гэйл. Боевые составы, потрясающее противостояние в старейшем футбольном турнире — что может быть круче?

ДУБЛЬ БАТШУАИ НАПОСЛЕДОК

Сумасшедшие скорости в дебюте игры материализовались не только в опасность у обеих ворот, но и в жесткие стыки. Дзаппакоста едва не потерял лодыжку после подачи справа. Итальянец сделал хороший кросс, а секунду спустя получил больно шипами в кость. Да и Азару серьезно по ногам доставалось: бельгиец ощутил на себе любезность соперника трижды в течение двух минут. Так до травм и вынужденных замен не далеко.

На удивление, «Челси» позволял «Ньюкаслу» атаковать не только на скорости, но и позиционно. В первом случае это конечно же вылеты по флангу Алонсо, во втором — использование преимущественно центральной зоны. Да и вообще гости острее выглядели: на 25-й минуте Шелви идеально подставил подошву (!) после кроссе слева и едва не вложил мяч в ближнюю «шестерку». Кабальеро, играющий второй подряд матч за неделю, сработал идеально, переведя эпизод на угловой.

Как же хороши кроссы Дзаппакосты, что творил итальянец! Давиде пробрасывал, обыгрывался в стеночку, а потом на скорости вырезал почти идеальные кроссы. Если бы они еще заканчивались точными ударами Батшуаи и Педро, было бы совсем хорошо. Но спустя пару мгновений «Челси» сделал что-то невероятное! Педро идеально вырезал 50-метровый пас на Азара, тот скатил на Алонса, а Маркос уже на пустые вороты выдал мяч Батшуаи. Возможно это самая красивая атака команды Конте в последних матчах.

И, похоже, у Батшуаи сегодня праздник, хотя вот-вот нападающий должен отправиться в «Севилью». Митши оформил дубль в самом концу тайма. Бельгиец на скорости получил пас от соотечественника Азара, обработал и пробил. Защитник, стелившийся в подкат, лишь помешал Дарлоу: мяч свечой взлетел над голкипером и опустился за его спиной по высоченной дуге. Как бы это не все для «Ньюкасла».

ХОЛОДНОЕ УБИЙСТВО

«Челси» будто и не уходил отдыхать. Хозяева носились, утаптывали траву, да и соперника, но не так чтобы сильно. Алонсо, просочившийся в центральную зону, бил, Рюдигер вопреки позиции тоже старался отличиться, но Дарлоу продолжал выручать. У «Ньюкасла» моменты естественно были, но реализация ушла в загул: все где-то вокруг да около ходили «сороки».

И пока у одних ничего не получалось, другие продолжали забивать. Алонсо в середине второго тайма с левой идеально пробил со штрафного. Да так, что великолепный Дарлоу не дотянулся. Маркос конечно потрясающий фланговый футболист — и с игры отличается, и со штрафных. И это при внешней сутулости и несуразности. Испанец точно поедет на ЧМ-2018 в Россию, вот увидите.

Короче говоря, «Челси» в классическом для себя стиле обыграл «Ньюкасл», скучно и не совсем равномерно размазав три гола на 90 минут. Без уймы голевых моментов, но с неизбежностью для соперника отыграться. Итальянский прагматизм, помноженный на не самые громкие трибуны «Стэмфорд Бридж», сделал свое дело в очередной раз. Синие уже в десятом матче кряду на своем стадионе обыграли соперника в Кубке Англии. Стабильность.

Правда, самое интересное у команды Антонио Конте еще впереди, лондонцев ждет просто дичайший февраль: два матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в премьер-лиге. Оттого и работа на трансферном рынке в последние дни будет особенно горячей. Почему? Потому что должен приехать Эдин Джеко.

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