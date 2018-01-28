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«Брюгге» проиграл «Генту». Габулов отбил пенальти, но снова пропустил два мяча
«Брюгге» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил «Генту» (0:2).
«Брюгге» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил «Генту» (0:2).
В составе гостей третью встречу (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первых двух он пропустил два мяча.
«Брюгге» после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая «Шарлеруа» на 11 очков.
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24-й тур
«Гент» — «Брюгге» — 2:0 (0:0).
Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).