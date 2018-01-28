Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Куркума помогает пожилым
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом
Жертвы красоты: что происходит с девушками после пластики
Ксения Собчак станцевала в необычном платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-960
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо3
Лион1
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль2
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи3
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина1
Верона4
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ1
Интер1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Эспаньол2
Все события
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд
Федерер выиграл 20-й титул «Большого шлема» на Australian Open
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Куркума помогает пожилым
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Король Хавьер и прорыв новых русских
19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Брюгге» проиграл «Генту». Габулов отбил пенальти, но снова пропустил два мяча

«Брюгге» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил «Генту» (0:2).

Источник: Спорт-Экспресс

В составе гостей третью встречу (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первых двух он пропустил два мяча.

«Брюгге» после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая «Шарлеруа» на 11 очков.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

24-й тур

«Гент» — «Брюгге» — 2:0 (0:0).

Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Гент
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российский лыжник умер во время гонки в Миннесоте
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд
Федерер выиграл 20-й титул «Большого шлема» на Australian Open
Павличенко победил на ЧЕ по санному спорту, у Репилова — бронза
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Лыжник Черноусов выиграл «Марчалонгу». Почему это круто
Заболотный идет в темпе Кокорина. Третий разгром от «Зенита»
«Манчестер Сити» прошёл «Кардифф» в Кубке Англии
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь