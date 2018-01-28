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«Челси» разгромил «Ньюкасл» в 1/16 финала Кубка Англии
«Челси» на своём поле разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Челси» на своём поле разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В первом тайме в составе синих дубль оформил нападающий Миши Батшуайи, а во второй половине игры защитник Маркос Алонсо забил гол ударом со штрафного и закрепил победу лондонской команды.
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает своего соперника по итогам жеребьёвки, которая состоится по окончании текущего раунда турнира.