«Челси» разгромил «Ньюкасл» в 1/16 финала Кубка Англии

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме в составе синих дубль оформил нападающий Миши Батшуайи, а во второй половине игры защитник Маркос Алонсо забил гол ударом со штрафного и закрепил победу лондонской команды.