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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Французский клуб сделал «Астане» предложение о трансфере Патрика Твумаси

Французский «Кан» ведет переговоры с «Астаной» о трансфере нападающего сборной Ганы Патрика Твумаси. Об этом сообщает ведущее спортивное издание страны L`Equipe.

К кандидатуре Твумаси «Кан», идущий на 12-м месте в Лиге 1, обратился после неудачи с другим ганским форвардом Маджидом Уоррисом, который из «Лорьяна» перешел в «Порту».

По данным L`Equipe, в последнее время «Кан» вел активные переговоры с «Астаной» и уже сделал предложение. Трансфер оценивается в один миллион евро. Сделка может быть оформлен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Твумаси интересуется другой французский клуб «Нант», который идет пятым в Лиге 1. Среди других претендентов на ганца в СМИ назывались московский «Спартак», немецкий «Штутгарт», турецкий «Гезтепе», шотландский «Селтик» и клуб из Японии.

Главным претендентом на Твумаси считался «Бурсаспор», но турецкий клуб отказался платить за игрока три миллиона долларов, хотя был готов раскошелиться на 1,5 миллиона евро.

23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Форвард ярко провел прошедший сезон: в 30 матчах КПЛ он забил 14 голов и сделал пять ассистов, в шести играх Лиги чемпионов отличился пять раз, а в шести встречах группы Лиги Европы записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи.

Сейчас Твумаси находится на сборах «Астаны» в ОАЭ. В победном матче со «Спартаком» (3:2) ганец получил травму и был заменен в самом начале, но сейчас уже восстановился от повреждения.

Ранее президент «Астаны» Саян Хамитжанов сообщил, что клубу поступали два официальных предложения по Твумаси, но их сумма не устроила.

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