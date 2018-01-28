Французский клуб сделал «Астане» предложение о трансфере Патрика Твумаси

К кандидатуре Твумаси «Кан», идущий на 12-м месте в Лиге 1, обратился после неудачи с другим ганским форвардом Маджидом Уоррисом, который из «Лорьяна» перешел в «Порту».

По данным L`Equipe, в последнее время «Кан» вел активные переговоры с «Астаной» и уже сделал предложение. Трансфер оценивается в один миллион евро. Сделка может быть оформлен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Твумаси интересуется другой французский клуб «Нант», который идет пятым в Лиге 1. Среди других претендентов на ганца в СМИ назывались московский «Спартак», немецкий «Штутгарт», турецкий «Гезтепе», шотландский «Селтик» и клуб из Японии.

Главным претендентом на Твумаси считался «Бурсаспор», но турецкий клуб отказался платить за игрока три миллиона долларов, хотя был готов раскошелиться на 1,5 миллиона евро.

23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Форвард ярко провел прошедший сезон: в 30 матчах КПЛ он забил 14 голов и сделал пять ассистов, в шести играх Лиги чемпионов отличился пять раз, а в шести встречах группы Лиги Европы записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи.

Сейчас Твумаси находится на сборах «Астаны» в ОАЭ. В победном матче со «Спартаком» (3:2) ганец получил травму и был заменен в самом начале, но сейчас уже восстановился от повреждения.