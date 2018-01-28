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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» не смог победить в седьмом матче чемпионата Италии подряд

«Интер» упустил победу над СПАЛом в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте игрок хозяев Франческо Викари отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Альберто Палоски.

Нерадзурри продлили серию без побед в турнире до семи матчей: команда не выигрывала с 3 декабря, когда разгромила «Кьево» (5:0).

«Интер» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ, который набрал 17 баллов, находится на 18-й строчке.

СПАЛ 1:1
Первый тайм: 0:0
Интер
28.01.2018, 14:30 основной раунд: 22-й тур Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Лучано Спаллетти
Голы
90′ Альберто Палоски (М. Антенуччи) 43
23 Франческо Викари 48′
Составы
Алекс Мерет 97
Тиагу Ционек 4
Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
Ясмин Куртич 19
Мануэль Лаццари 29
Федерико Вивиани 77
Альберто Грасси 88
Мирко Антенуччи 7
83′ Федерико Маттьелло 14
Филиппо Коста 33
86′ Франческо Викари 23
Федерико Бонаццоли 9
75′ Паскуале Скьяттарелла 28
90+1′ Альберто Палоски 43
1 Самир Ханданович
7 Жоау Канселу
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
11 Матиас Весино
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
20 Борха Валеро 90′
8 Рафинья
77 Марсело Брозович 87′
5 Роберто Гальярдини
87 Антонио Кандрева 45′
23 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 6
7 Фолы 26
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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