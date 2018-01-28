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«Интер» не смог победить в седьмом матче чемпионата Италии подряд
«Интер» упустил победу над СПАЛом в матче 22-го тура итальянской Серии А.
«Интер» упустил победу над СПАЛом в матче 22-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счетом 1:1.
На 48-й минуте игрок хозяев Франческо Викари отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Альберто Палоски.
Нерадзурри продлили серию без побед в турнире до семи матчей: команда не выигрывала с 3 декабря, когда разгромила «Кьево» (5:0).
«Интер» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ, который набрал 17 баллов, находится на 18-й строчке.
|Леонардо Семпличи
|Лучано Спаллетти
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|26
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)