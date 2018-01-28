«Интер» не смог победить в седьмом матче чемпионата Италии подряд

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Встреча проходила в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте игрок хозяев Франческо Викари отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Альберто Палоски.

Нерадзурри продлили серию без побед в турнире до семи матчей: команда не выигрывала с 3 декабря, когда разгромила «Кьево» (5:0).