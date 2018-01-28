«Вест Бромвич» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Игры для уставшей мамы
Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
В Сети обсуждают худобу Матильды Шнуровой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Хетафе
Футбол. Зарубежный
27.01
Вильярреал4
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
27.01
Кьево0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
27.01
Генгам0
Нант3
Футбол. Зарубежный
27.01
Анже1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
27.01
Сент-Этьен2
Кан1
Футбол. Зарубежный
27.01
Метц2
Ницца1
Футбол. Зарубежный
27.01
Тулуза1
Труа0
Футбол. Зарубежный
27.01
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
27.01
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
27.01
Сассуоло0
Аталанта3
Все события
Моряк с пропавшего в Приморье судна поведал, как удалось спастись
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Каверзный вопрос Симоньян загнал журналистов США в тупик
Эксперт рассказал, что произойдет с ПАСЕ без РФ
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
8«Россия должна это ценить»
01:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Вест Бромвич» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболисты «Вест Бромвич Альбион» на выезде нанесли поражение «Ливерпулю» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Источник: Reuters

Субботняя игра в Ливерпуле завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Вест Бромвича» дубль сделал Джей Родригес (7-я и 11-я минуты), у «Ливерпуля» отличился Роберто Фирмино (5) и Мохамед Салах (78). Еще один гол в матче забил защитник мерсисайдцев Жоэль Матип (45), отправивший мяч в собственные ворота.

Фирмино на 27-й минуте не реализовал пенальти.

Соперник «Вест Бромвича» по следующей стадии турнира определится 29 января в результате жеребьевки.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
«Узнавал у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь