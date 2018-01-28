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«Вест Бромвич» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболисты «Вест Бромвич Альбион» на выезде нанесли поражение «Ливерпулю» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболисты «Вест Бромвич Альбион» на выезде нанесли поражение «Ливерпулю» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Субботняя игра в Ливерпуле завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Вест Бромвича» дубль сделал Джей Родригес (7-я и 11-я минуты), у «Ливерпуля» отличился Роберто Фирмино (5) и Мохамед Салах (78). Еще один гол в матче забил защитник мерсисайдцев Жоэль Матип (45), отправивший мяч в собственные ворота.
Фирмино на 27-й минуте не реализовал пенальти.
Соперник «Вест Бромвича» по следующей стадии турнира определится 29 января в результате жеребьевки.