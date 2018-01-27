Пенальти Роналду и шедевр от Марсело. «Реал» неожиданно разгромил «Валенсию»

Источник: Reuters

КРИЗИС «РЕАЛА» И КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ

Проблемам «Реала» в этом сезоне нет конца. К февралю команда лишилась шансов на чемпионство, вылетела из Кубка Испании и борется за попадание в Лигу чемпионов, то есть, за четвертое место. Вылет из четвертьфинала Кубка Испании — пока самый грандиозный провал. Главный тренер Зинедин Зидан предложил во всем винить его и не трогать футболистов. Но издание Marca все-таки провело голосование, чтобы выяснить у болельщиков, кого из игроков они считают виноватыми в сложившейся ситуации. И результат удивляет.

Всего девять игроков команды избежали «казни». В их числе и Гарет Бэйл, которого критиковали и освистывали еще на старте сезона. Больше всего положительных отзывов собрал резервный центральный защитник Начо, за ним идут Модрич и Карвахаль. Также в девятке Лукас Васкес, Иско, Кейлор Навас, Кроос и Каземиро.

Удивляет и список «виноватых». Лидирует Карим Бензема, далее — два молодых защитника, которые провалили кубковый матч с «Леганесом»: Ашраф и Тео. В их компании находится и Роналду вместе с капитаном и любимцем публики Серхио Рамосом.

РОНАЛДУ ПРОТИВ ГЕДЕША

Лучшее португальское противостояние в испанском футболе прямо сейчас. За последние годы в Португалии кого только не называли «вторым Криштиану». Гедеш как раз был одним из подающих надежды. После яркого сезона в «Бенфике» молодой футболист затерялся среди звезд «ПСЖ». Зато очень быстро раскрылся в «Валенсии».

На данный момент Гедеш выступает в чемпионате Испании не хуже самого Роналду. Согласно статистике, молодой португалец точнее бьет по воротам, вышел вперед по числу результативных передач (6 против 3), и совершает больше обводок за 90 минут (2,3 против 0,9).

Впрочем, на этот раз первый тайм лучше удался Роналду. Два гола с пенальти — 100 и 101 во всех соревнованиях за клуб и сборную — позволили «Реалу» уйти на перерыв при счете 2:0. А Гедеш, вероятно, получил повреждение, и во втором тайме уже не появился на поле.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ББС

Долгожданное воссоединение атакующего трио Бэйл-Бензема-Роналду принесло мгновенный результат. С самого начала матча «Реал» взял игру под свой контроль. Особенно усердно старался португалец. Еще до игры Криштиану положил конец слухам об уходе из команды, заявив, что любит «Реал» и продолжит играть в Мадриде.

В первом тайме «Валенсии» удавались лишь контратаки. Родриго дважды мог отличиться, но бил неточно. А результат для «Реала» сделали Роналду и Бензема. Португалец заработал первый пенальти, француз — второй, хоть и немного спорный.