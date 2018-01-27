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21:08 (мск), источник: Советский спорт

Пенальти Роналду и шедевр от Марсело. «Реал» неожиданно разгромил «Валенсию»

«Реал» победил «Валенсию» (4:1) и закрепился на четвертом месте в чемпионате Испании.

Источник: Reuters

КРИЗИС «РЕАЛА» И КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ

Проблемам «Реала» в этом сезоне нет конца. К февралю команда лишилась шансов на чемпионство, вылетела из Кубка Испании и борется за попадание в Лигу чемпионов, то есть, за четвертое место. Вылет из четвертьфинала Кубка Испании — пока самый грандиозный провал. Главный тренер Зинедин Зидан предложил во всем винить его и не трогать футболистов. Но издание Marca все-таки провело голосование, чтобы выяснить у болельщиков, кого из игроков они считают виноватыми в сложившейся ситуации. И результат удивляет.

Всего девять игроков команды избежали «казни». В их числе и Гарет Бэйл, которого критиковали и освистывали еще на старте сезона. Больше всего положительных отзывов собрал резервный центральный защитник Начо, за ним идут Модрич и Карвахаль. Также в девятке Лукас Васкес, Иско, Кейлор Навас, Кроос и Каземиро.

Удивляет и список «виноватых». Лидирует Карим Бензема, далее — два молодых защитника, которые провалили кубковый матч с «Леганесом»: Ашраф и Тео. В их компании находится и Роналду вместе с капитаном и любимцем публики Серхио Рамосом.

РОНАЛДУ ПРОТИВ ГЕДЕША

Лучшее португальское противостояние в испанском футболе прямо сейчас. За последние годы в Португалии кого только не называли «вторым Криштиану». Гедеш как раз был одним из подающих надежды. После яркого сезона в «Бенфике» молодой футболист затерялся среди звезд «ПСЖ». Зато очень быстро раскрылся в «Валенсии».

На данный момент Гедеш выступает в чемпионате Испании не хуже самого Роналду. Согласно статистике, молодой португалец точнее бьет по воротам, вышел вперед по числу результативных передач (6 против 3), и совершает больше обводок за 90 минут (2,3 против 0,9).

Впрочем, на этот раз первый тайм лучше удался Роналду. Два гола с пенальти — 100 и 101 во всех соревнованиях за клуб и сборную — позволили «Реалу» уйти на перерыв при счете 2:0. А Гедеш, вероятно, получил повреждение, и во втором тайме уже не появился на поле.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ ББС

Долгожданное воссоединение атакующего трио Бэйл-Бензема-Роналду принесло мгновенный результат. С самого начала матча «Реал» взял игру под свой контроль. Особенно усердно старался португалец. Еще до игры Криштиану положил конец слухам об уходе из команды, заявив, что любит «Реал» и продолжит играть в Мадриде.

В первом тайме «Валенсии» удавались лишь контратаки. Родриго дважды мог отличиться, но бил неточно. А результат для «Реала» сделали Роналду и Бензема. Португалец заработал первый пенальти, француз — второй, хоть и немного спорный.

Во втором тайме «Валенсия» изо всех сил пыталась отыграться, ее футболисты не раз падали в штрафной и просили пенальти. Но забили все-таки с игры. На большее хозяева не наиграли. В конце встречи Марсело забил красивый мяч после передачи Асенсио. А точку поставил Кроос, забив дальним ударом. «Реал» неожиданно громит «Валенсию». А вышел ли клуб из кризиса, станет ясно только в лигочемпионском противостоянии с «ПСЖ».

Валенсия 1:4
Первый тайм: 0:2
Реал
27.01.2018, 18:15 основной раунд: 21-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Зинедин Зидан
Голы
58′ Санти Мина (Д. Парехо) 22
7 Криштиану Роналду 16′
7 Криштиану Роналду 38′
12 Марселу (М. Асенсио) 84′
8 Тони Кроос (М. Ковачич) 89′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Мартин Монтойя 21
Франсис Кокелен 17
Эсекиэль Гарай 24
60′ Хосе Гайя 14
87′ Даниэль Парехо 10
Жоффре Кондогбья 16
Санти Мина 22
77′ Тони Лато 26
Андреас Перейра 11
45′ Гонсалу Гедеш 7
Карлос Солер 18
75′ Морено Родриго 19
Симоне Дзадза 9
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 71′
12 Марселу
5 Рафаэль Варан 63′
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
10 Лука Модрич 88′
23 Матео Ковачич
9 Карим Бензема 78′
20 Марко Асенсио
11 Гарет Бэйл 69′ 52′
17 Лукас Васкес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 7
5 Угловые 4
20 Фолы 22
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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