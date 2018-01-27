«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», отыгравшись со счета 0:2

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Уже к 12-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Марка Ута и Сержа Гнабри, однако ещё до конца первой половины мюнхенцы отыгрались усилиями Роберта Левандовского и Жерома Боатенга. Во втором тайме Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, а затем Артуро Видаль и Сандро Вагнер закрепили победу действующего чемпиона Германии.