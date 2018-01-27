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«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», отыгравшись со счета 0:2
«Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Уже к 12-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Марка Ута и Сержа Гнабри, однако ещё до конца первой половины мюнхенцы отыгрались усилиями Роберта Левандовского и Жерома Боатенга. Во втором тайме Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, а затем Артуро Видаль и Сандро Вагнер закрепили победу действующего чемпиона Германии.
В параллельном матче 20-го тура «Кёльн» сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.
|Бавария
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5:2
Первый тайм: 2:2
|Хоффенхайм
|Юпп Хайнкес
|Юлиан Нагельсманн
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)