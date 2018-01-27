Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
"Вы всё пропустили": эмигрант из РФ рассказал о жизни за границей
Gucci оденет Элтона Джона
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ4
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Реал4
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг1
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария5
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво2
Леванте2
Все события
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Хозяйка Грампи Кэт отсудила $700 тыс за нарушение прав
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
8«Россия должна это ценить»
19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», отыгравшись со счета 0:2

«Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Уже к 12-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Марка Ута и Сержа Гнабри, однако ещё до конца первой половины мюнхенцы отыгрались усилиями Роберта Левандовского и Жерома Боатенга. Во втором тайме Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, а затем Артуро Видаль и Сандро Вагнер закрепили победу действующего чемпиона Германии.

В параллельном матче 20-го тура «Кёльн» сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.

Бавария 5:2
Первый тайм: 2:2
Хоффенхайм
27.01.2018, 17:30 основной раунд: 20-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Юлиан Нагельсманн
Голы
21′ Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 9
25′ Джером Боатенг (А. Роббен) 17
63′ Кингсли Коман (Р. Левандовски) 29
66′ Артуро Видаль (А. Роббен) 23
90′ Сандро Вагнер 2
19 Марк Ут 3′
29 Серж Гнабри 12′
Нереализованные пенальти
29 С. Гнабри 3′
Составы
Свен Ульрайх 26
Никлас Зюле 4
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
Себастьян Руди 19
Артуро Видаль 23
Кингсли Коман 29
Роберт Левандовски 9
77′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
64′ Корантен Толиссо 24
Томас Мюллер 25
85′ Джошуа Киммих 32
Сандро Вагнер 2
1 Оливер Бауманн
3 Павел Кадержабек
11 Флориан Гриллич
17 Стивен Цубер
22 Кевин Фогт
29 Серж Гнабри
32 Деннис Гайгер
19 Марк Ут
4 Эрмин Бичакчич 45′ 22′
25 Кевин Акпогума
21 Беньямин Хюбнер 67′ 34′
27 Андрей Крамарич
7 Лукас Рупп 59′
18 Надим Амири
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 4
3 Угловые 4
7 Фолы 21
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хоффенхайм
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
«Узнавал у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»
Бестемьянова: Готова отдать свое золото, чтоб Букин попал на ОИ
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь