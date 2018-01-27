«Астана» проведет в феврале второй сбор в ОАЭ перед плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» проведут в феврале второй учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.

29 января «Астаны» завершит программу первого УТС матчем против словацкой «Жилины». Для подопечных Станимира Стойлова это буде третья контрольная игра после побед над московским «Спартаком» (3:2) и «Краснодаром» (3:1).

После этого астанчане получат краткосрочный отпуск, с которого выйдут 3 февраля.

Второй сбор пройдет вновь в ОАЭ и продлиться до 9 февраля, после чего астанчане уже отправятся в столицу Казахстана, где 15 февраля им предстоит провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».