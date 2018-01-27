«Челси» готов заплатить за Джеко 30 млн евро

По информации источника, сам Джеко хочет от «Челси» контракт до 2021 года с зарплатой £ 90 тыс. (около € 103 тыс.) в неделю.

Ранее на этой неделе сообщалось, что «Челси» договорился с «Ромой» о переходе Джеко и его партнёра по команде Эмерсона за € 50 млн, но позже в руководстве римлян сообщили, что предложение лондонцев их не устроило.