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«Челси» готов заплатить за Джеко 30 млн евро
«Челси» не оставляет попыток приобрести форварда «Ромы» Эдина Джеко.
«Челси» не оставляет попыток приобрести форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Как пишет Sky Sports, синие готовы заплатить римлянам за боснийского футболиста £ 26 млн (около € 30 млн).
По информации источника, сам Джеко хочет от «Челси» контракт до 2021 года с зарплатой £ 90 тыс. (около € 103 тыс.) в неделю.
Ранее на этой неделе сообщалось, что «Челси» договорился с «Ромой» о переходе Джеко и его партнёра по команде Эмерсона за € 50 млн, но позже в руководстве римлян сообщили, что предложение лондонцев их не устроило.