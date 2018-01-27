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18:00 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Жальгириса» в первом спарринге межсезонья

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» успешно начали игровую программу межсезонья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле ФК «Минск» динамовцы переиграли в своем первом спарринге каунасского «Жальгириса» со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в первой половине игры. На 9-й минуте минчан вывел вперед Александр Хващинский, через 10 минут литовские футболисты сравняли счет, на 20-й минуте новобранец минчан Александр Макась забил победный мяч. Макась мог оформить голевой дубль, но незадолго до перерыва не реализовал пенальти. Следующий контрольный матч подопечные Сергея Гуренко проведут 3 февраля против футболистов «Витебска».

Обладатель бронзы солигорский «Шахтер» сегодня отправился на первый тренировочный сбор, который пройдет на Кипре. В выездном списке нет двух ведущих игроков из прошлогоднего состава — Эдгара Олехновича и Николая Януша. Отсутствует и 19-летний форвард Виталий Лисакович, который до конца мая отдан в аренду одному из лучших хорватских клубов загребскому «Динамо».

Футболисты «Гомеля» разгромили сегодня представителя второй лиги речицкий «Спутник» — 6:1, минские «Крумкачы» уступили бобруйской «Белшине», выступающей в первой лиге — 1:2, жодинское «Торпедо-БелАЗ» минимально уступило «Витебску» — 0:1, а дебютант элитного дивизиона столичный «Луч» проиграл могилевскому «Днепру» со счетом 2:3.

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