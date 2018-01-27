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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все лучшее детям. Черышев и его кампус для маленьких футболистов

Малоизвестная деталь биографии самого известного российского легионера.

Источник: Спорт-Экспресс

КАМПУС ИМЕНИ ДЕНИСА

О том, что Денис Черышев от звонка до звонка прошагал всю академию «Реала», знают многие. Однако были в его жизни и другие, не столь знаменитые, футбольные школы — в частности, школа «Бургоса», за взрослую команду которого выступал его отец, Дмитрий Черышев. Сезон-2001/02 11-летний Денис провел в составе «Бургос Промесас» («Надежды Бургоса»), где его заметили и откуда забрали впоследствии скауты «Королевского клуба». Думаете, на этом история их отношений подошла к концу? Как бы ни так!

Летом 2018 года в Бургосе уже в шестой раз откроется тренировочный лагерь Campus Denis Cheryshev, который организуют те самые «Бургос Промесас» при активной поддержке российского футболиста. Как правило, он проходит раз в год, в июне-июле и длится 6 дней, в течение которых от 30 до 40 детей в возрасте от 5 лет проходят интенсивный футбольный курс, включающий в себя тактические, развивающие и игровые занятия. Главный девиз Кампуса: «Тренироваться с улыбкой» — помимо отработки основных футбольных навыков (ведение мяча, пас, удар, игра головой, действия в нападении и обороне), для детей организуется обширная культурная программа.

ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАН?

Президент «Бургос Промесас» Хосе Мансанедо объяснил, что инициатива назвать тренировочный лагерь в честь российского футболиста — дань уважения к его спортивным успехам, которые должны служить примером для всех мальчишек, что занимаются в школе клуба из Бургоса. Не каждый день ученик столь скромной академии оказывается в «Реале» и вырастает до игрока основного состава. Пусть Денис и не смог в нем закрепиться.

КАК В ЭТОМ УЧАСТВУЕТ САМ ЧЕРЫШЕВ?

Денис каждый год приезжает в Кампус на несколько дней, и — по словам организаторов — это один из самых эмоциональных моментов для всего лагеря, потому что дети с волнением ждут этой встречи. Черышев привозит с собой подарки: мячи, майки, бутсы, устраивает розыгрыш призов среди маленьких футболистов, общается с ними, делится опытом и вспоминает, как сам когда-то был на их месте.

Детская благодарность часто оказывается удивительно трогательной. Например, на этом видео маленькие «надежды Бургоса» передают травмированному Черышеву пожелания скорейшего выздоровления: «Денис, мы скучаем по тебе! Поправляйся скорее, обнимаем!».

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