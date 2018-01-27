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«Лестер» со счётом 5:1 разгромил «Питерборо» в Кубке Англии
«Лестер Сити» одержал победу над «Питерборо Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Лестер Сити» одержал победу над «Питерборо Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Встреча прошла в Питерборо на стадионе «АБАКС» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе «лис» дубли оформили нападающие Келечи Ихеаначо и Фуссейни Диабате, один мяч на счету полузащитника Онинье Ндиди. Гол престижа за хозяев во второй половине игры забил защитник Эндрю Хьюз.
«Лестер» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает соперника по итогам жеребьёвки, которая состоится по окончании текущего раунда.