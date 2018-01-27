В Мадриде есть 300 миллионов евро на трансферы. Кто усилит «Реал»?

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Издание Marca, лучше других знающее внутреннюю кухню «Королевского клуба», сообщило о том, что в распоряжении «Реала» есть 300 миллионов евро, которые его президент Флорентино Перес готов потратить на усиление команды. С каждым новым матчем подопечных пока еще Зинедина Зидана потребность в этом усилении отмечается все яснее — в среду мадридцы вылетели из Кубка Испании, а про их хлипкое положение в чемпионате и говорить уже нечего: борьба за четвертое место в таблице и лигочемпионскую зону с «Вильярреалом» и «Севильей» и отставание почти в два десятка очков от лидирующей «Барселоны». Больному нужно переливание крови — факт.

ОТКУДА ДЕНЬГИ В КОПИЛКЕ?

Но откуда такие деньги, спросите вы? Все-таки, во главе «Королевского клуба» не бездонная нефтяная скважина, и не загадочный катарский бизнес, а вполне себе экономный и умеющий считать европейский предприниматель. В этом и заключается ответ на вопрос: в последние годы Перес крайне разумно и сдержанно вел себя на трансферном рынке и сэкономил приличную сумму, когда отказался от манеры разбрасываться миллионами в поисках новых «галактикос», как это было в эпоху переходов Криштиану Роналду (94 миллиона евро) и Гарета Бэйла (101 миллион).

Последняя на сегодняшний момент крупная инвестиция «Реала»: покупка у «Монако» Хамеса Родригеса в июле 2014-го за 75 миллионов евро. После всех операций купли-продажи за два предыдущих года «Королевский клуб» остался в плюсе на 85 миллионов. Прибавьте к этому бонусы от колоссальных успехов в Европе — две победы подряд в Лиге чемпионов плюс россыпь трофеев поменьше, — и новый спонсорский контракт с одной американской компанией на право использования цифровых прав мадридцев: 200 миллионов евро за 4 года. Прошлый финансовый год «Реал» и вовсе закрыл с положительным балансом в 178 миллионов. В общем, очевидно — деньги взялись не из воздуха Персидского залива.

КАК ИХ ПОТРАТИТЬ?

Учитывая то, как блекло пока проводят нынешний сезон главные звезды мадридского клуба — в особенности, Роналду, — неудивительно, что Перес мечтает увидеть в «Реале» нового футболиста планетарного масштаба. Желательно, чтобы это был игрок атаки. Помимо этого, свежий воздух требуется и в центральной, и в оборонительной зоне, и даже мадридским воротам он не повредит. Загибаем пальцы, кого захочется купить «Реалу» этим летом:

1. НЕЙМАР («ПСЖ», рыночная стоимость — 180 миллионов евро — здесь и далее по данным transfermarkt.de)

Вокруг имени бразильского футболиста много спекуляций с самого его отъезда в Париж. Как только появились первые новости о том, что он разочаровался во Франции, тут как тут уже был «Реал»: бывший игрок «Барселоны» — заветная мечта Переса, двух мнений быть не может. Более того, уже какое-то время в прессе обсуждается возможный обмен Неймара на Роналду: во-первых, президентов двух клубов связывают дружеские отношения, во-вторых, в Париже очень хотят увидеть португальца, в-третьих, в Мадриде очень хотят увидеть бразильца. Идеальное совпадение. В «ПСЖ» пока все опровергают — как минимум, говорят, что дешевле, чем за 300 миллионов, Неймара не отдадут. Но если все же допустить возможность обмена, экономия будет существенной.

2. Харри КЕЙН («Тоттенхэм», 120 миллионов евро)

Одна из главных английских надежд на ЧМ-2018, Кейн на днях был признан лучшим игроком сборной Англии в 2017 году. На протяжении уже нескольких лет он играет ярко, стабильно, эффективно. «Реалу» же крайне необходим новый центральный нападающий — Карим Бензема в этом году растерял последние остатки фанатской любви, а с ней и веру в себя. Кажется, петицию с требованием о его продаже скоро будут просить подписать прямо у «Сантьяго Бернабеу».

Недавно появилась новость о том, что мадридцы готовы предложить «Тоттенхэму» 226 миллионов евро за бойкого англичанина. По маршруту Лондон — Мадрид в свое время уже проследовали Бэйл и Лука Модрич (а в обратном направлении уезжал Рафаэл ван дер Варт), почему бы Кейну не стать третьим в этом ряду. Особенно, если Зидана на посту главного тренера сменит Маурисио Покеттино — об этом в последнее время тоже много разговоров.

3. Эден АЗАР («Челси», 100 миллионов евро)

Когда отец футболиста Тьерри Азар заявил, что его сын отказался продлевать контракт с лондонцами, потому что хочет играть в «Реале», Эден был довольно резок: «Мой отец иногда говорит глупости. Я сосредоточен на выступлениях в “Челси”, до конца контракта еще два года, нет повода для беспокойств». Однако соглашение с клубом так и не продлил.

Бельгиец в Лондоне уже 5 с половиной лет и, кажется, созрел для нового вызова. Говорят, Зидан является давним поклонником его таланта — дважды, еще в бытность советником президента (в 2011 и 2012 годах), француз советовал Пересу купить Азара. По иронии судьбы, теперь, когда шансы Эдена оказаться в Мадриде невероятно высоки, столь же высока вероятность ухода из «Реала» самого Зидана.

4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ («Бавария», 80 миллионов евро)

Лучший бомбардир в истории сборной Польши (51 гол), за последние два сезона забивавший не менее 50 мячей во всех турнирах, — идеальный кандидат на место центрфорварда, если руководство «Тоттенхэма» откажется продавать Кейна. «Бавария» не будет удерживать Левандовски — в этом сезоне он уже несколько раз выступал перед прессой, критикуя трансферную политику мюнхенцев и действия руководства, за что его резко осудил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. Если цена, предложенная Пересом, устроит немецкую сторону, поляку даже помогут собрать чемодан.

5. Мохамед САЛАХ («Ливерпуль», 80 миллионов евро)

Об интересе «Реала» к атакующему полузащитнику «красных», с которым летом предстоит бороться сборной России, рассказали недавно главный тренер египтян Эктор Купер и президент Футбольной ассоциации Египта Або Рида. Ничего странного в этом нет: Салах проводит фантастический сезон в «Ливерпуле», выход египтян на ЧМ-2018 — на ¾ его рук дело, за спиной всего половина сезона, а он уже настрелял во всех турнирах 27 мячей. Это больше, чем у Бензема, Бэйла и Марко Асенсио вместе взятых.

Зная, как «Ливерпуль» не любит отпускать своих звезд, можно предположить, что переговоры, если таковые начнутся, будут тяжелыми, но пример Коутинью показывает — возможно все. Тем более, по слухам, на «Энфилде» хотят видеть Асенсио — может быть, это поможет клубам договориться быстрее.

6. Мауро ИКАРДИ («Интер», 75 миллионов евро)

Аргентинец давно входит в шорт-лист желанных в Мадриде игроков. В конце ноября, когда проблемы столичного клуба в нападении стали неприлично очевидными, Marca запустила голосование на своем сайте, кого из форвардов болельщики «Реала» хотели бы увидеть в клубе уже зимой. Был в этом списке и наш Федор Смолов, но безоговорочное лидерство в опросе сразу захватил нападающий «Интера».

Из очевидных плюсов Икарди: эффективность, молодость, возможность сразу же включиться в борьбу в Лиге чемпионов (которой, например, нет у пришедшего в «Барселону» Филиппе Коутинью). Если Мауро не переедет в столицу Испании до конца зимнего трансферного окна, то летом «Королевский клуб» точно попробует воспользуется возможностью выкупа игрока за отступные в 110 миллионов евро.

7. Давид де ХЕА («Манчестер Юнайтед», 50 миллионов евро)

Испанский вратарь должен был оказаться в «Реале» еще три года назад, но, из-за пресловутого сломавшегося факса (правда это или нет, причина все равно самая крутая), в последний день летнего трансферного окна-2015 переезд де Хеа из Манчестера в Мадрид сорвался. Тогда «МЮ» должен был получить 25 миллионов евро и Кейлора Наваса, но в итоге все остались при своих.

За прошедшие три года никто ни разу не пожалел о случившемся — Навас стал надежным замком «королевских» ворот, де Хеа превратился в одного из лучших вратарей английской премьер-лиги и достойного преемника Икера Касильяса в испанской сборной. Тем не менее, вратарский вопрос в мадридской команде вновь открыт, но теперь англичане уже не согласятся отпустить Давида меньше, чем за 100 миллионов.

8. Кепа АРРИСАБАЛАГА («Атлетик», 20 миллионов евро)

Если цена де Хеа не устроит Переса, всегда можно вернуться к варианту с Кепой Аррисабалагой из «Атлетика» — будущего соперника «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы. Кепу всю осень сватали в «Реал», но он в результате продлил контракт с клубом из Бильбао до 2025 года, а его отступные выросли с 20 до 80 миллионов евро. Сделка была почти оформлена, но Зидан категорически не хотел видеть Кепу в своей команде — говорят, из-за возможной конкуренции с его сыном, Люкой, который в начале этого сезона стал третьим вратарем в первой команде. Если представить, что летом в Мадриде будет новый тренер, препятствий для появления Кепы на «Сантьяго Бернабеу» не останется.

9. Альваро ОДРИОСОЛА («Реал Сосьедад», 20 миллионов евро)

Взгляд Переса направлен не только на другие чемпионаты — внутренний рынок тоже не забыт. Правому крайнему защитнику из Сан-Себастьяна всего 22, но в прошлом году он уже дебютировал при Хулене Лопетеги в первой сборной Испании и сделал это так ярко, что, скорее всего, приедет летом в Россию. Сумма отступных в его контракте — 40 миллионов евро, и «Реал» готов заплатить их в обмен на спокойствие на правом фланге защиты. Молодой Ашраф Хакими пока не готов полноценно заменить там Дани Карвахаля, у которого периодически возникают проблемы со здоровьем.