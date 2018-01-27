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Роналду: Испания — отличная страна, конечно, я хочу остаться здесь
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что рассчитывает на продолжение карьеры в мадридском клубе и не намерен менять место жительства.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что рассчитывает на продолжение карьеры в мадридском клубе и не намерен менять место жительства.
«Конечно, мне нравится жить в Мадриде, я проживаю в этом городе с 2009 года. Мне нравится и погода и, местные люди, кроме того, это близко к Португалии, и туда можно попасть на автомобиле.
Испания — отличная страна, мне она нравится, конечно, я хочу остаться здесь. Кроме того, мне нравится этот клуб, — приводит комментарий португальского футболиста издание Marca.