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26 января, источник: Чемпионат.com

Нойер: Смотрю в будущее с оптимизмом, уверен, в этом сезоне я выйду на поле

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, продолжающий восстановление после травмы, выразил уверенность в том, что сможет вернуться в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Нойер сломал ногу в сентябре во время тренировки. Изначально предполагалось, что он вернётся в строй в январе, однако позже немецкие СМИ сообщили, что до весны вратарь на поле не выйдет.

«Должен сказать, что дела у меня идут очень хорошо. Я не чувствую больше боли и считаю, что в целом нахожусь на правильном пути. В течение следующих недель я хочу улучшить свою походку и увеличить массу тела. Я работаю на велотренажере, выполняю силовые упражнения для всего тела и в целом нахожусь в очень хорошей физической форме.

Я чувствую себя хорошо, мне нравится каждый день приезжать на Зэбенерштрассе, делать здесь свою работу и видеть, что она приносит желаемый результат. Во время реабилитации я постоянно ставил перед собой новые цели и шёл к ним. Я также посещал домашние матчи, мне нравится следить за прогрессом команды. Перед нами стоят чёткие цели, и я думаю, что пока что мы проводим очень успешный сезон. Я пока что не знаю, когда выйду на поле. Мы должны продолжать работать и следить за прогрессом. Я смотрю в будущее с оптимизмом, уверен, что в этом сезоне я выйду на поле.

Что касается Свена Ульрайха, то я очень рад за него. Мы много вместе работали на тренировках. Видно, что эта работа приносит свои плоды. Свен — отличный голкипер, и сейчас он это доказывает. Он великолепно делает свою работу, — поведал Нойер в интервью, опубликованном на официальном сайте «Баварии».

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