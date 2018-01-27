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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х

Главные матчи грядущих выходных.

Источник: Reuters

27 января. 17:30. «Бавария» — «Хоффенхайм»

Бундеслига с каждым годом всё активнее мутирует в чемпионат юных тактических гиков, и Юлиан Нагельсманн — духовный лидер гик-движения в последние два года. Но субботняя игра в Мюнхене — самый подходящий миг, чтобы оспорить доминацию молодых коучей в Германии. За всех опытных отдуваться будет Юпп Хайнкес. Ему уже за 70, он бросился работать с «Баварией» в стрессовый момент, наладил микроклимат — и «Бавария» снова превратилась в машину. Никаких тактических изысков, только правильный подход к игрокам. И голый класс.

«Хоффенхайм» в игровом и идейном кризисе, а «Бавария» в полном составе набирает силу и готовится официально выиграть Бундеслигу к началу апреля. Но очная встреча — шанс для Нагельсманна показать, что молодость остаётся доминировать над опытом. А «Бавария», так любимая Нагельсманном — частный случай.

27 января. 18:15. «Валенсия» — «Реал Мадрид»

Главный матч выходных — привет 15-летней давности. «Валенсия» сейчас хороша, как при Бенитесе или Купере. С чемпионской гонкой получится вряд ли — «Барселона» оторвалась слишком далеко — но за Лигу чемпионов «Валенсия» готова биться, будто за спиной нет агентских войн и прозябания в середине таблицы. У Мадрида всё настолько плохо, насколько может быть у Мадрида. Зинедина Зидана отправляют в отставку после каждой неудачи, а после кубкового поражения от «Леганеса» даже игроки (Лукас Васкес) признали позор «Реала». Тем интереснее — каждый матч может стать для Зизу моментом истины.

27 января. 19:00. «Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»

Первые танки в Париже. «Монпелье» — первая команда, остановившая звёздную атаку «ПСЖ» с Неймаром, Кавани и Мбаппе. Правда, если середняка чемпионата Франции и сравнивать с каким-то транспортным средством, то скорее с автобусом, чем с танком Секрет прост: тренер «Монпелье» Мишель тер-Закарьян поставил бронированный автобус, сажая в свою штрафную по 8−9 человек — и заставил атаку Парижа бить только из невыгодных позиций. Нарисовал 0:0. Сценарий понятен, это будет игра в одни ворота, и задачей «Монпелье» будет выстоять. По различным числовым выкладкам у тер-Закарьяна лучшая защита в Лиге 1, так что это не кажется чем-то невозможным.

28 января. 18:15. «Атлетико» — «Лас-Пальмас»

Неочевидная причина крутости чемпионата Испании — столкновение разных футбольных стилей часто становится основой конфликта в матчах. «Атлетико» и «Лас-Пальмас» — настолько антиподная парочка соперников, что более контрастную подобрать сложно. «Атлетико», несмотря на разговоры о спаде и потере интереса Диего Симеоне, остаётся одной из главных машин по прагматичному убийству игры соперника. «Лас-Пальмас» ведёт Пако Хемес, что как бы отменяет другие аргументы — Хемес вообще не предаёт идеалы атакующего футбола, всегда летит вперёд и слишком часто отхватывает полную авоську.

В «Лас-Пальмасе» уже осознали, как стиль Хемеса влияет на команду. В Жироне Пако гнал команду забивать при любом счёте, даже при 0:5, и в итоге отхватил 0:6 при массе глупейших ошибок. С таким авантюрным стилем ставить яйца на матчи не стоит, особенно против таких команд, как «Атлетико». Будет либо торжество атакующего футбола ЛП, либо игра в одни ворота.

28 января. 20:00. «Милан» — «Лацио»

Самая забивная команда Серии А против самой критикуемой. «Милан» вроде как оббивает пороги зоны еврокубков, но это так себе успех для команды, чей провал неизбежно приближает проблемы с деньгами и будущим. Для россонери важно включать нрав Дженнаро Гаттузо, вынося своих соперников поочерёдно каждую неделю. Особенно это важно против таких команд, как «Лацио». Римляне тихо построили самую забивную команду Италии, с толпой крутых атакующих игроков, которые вот-вот уедут на повышение (Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле) и тренером, собирающимся повыше — желательно в «Ювентус».

28 января. 22:45. «Рома» — «Сампдория»

Нравы календаря кальчо — «Рома» и «Самп» уже среди недели сыграли в Генуе, а на выходных устроят ответку. Генуэзцы будут мстить за упущенную победу: «Рому» спас Эдин Джеко, на словах отправляемый в «Челси» держать в тонусе Альваро Морату. Матч стоит посмотреть, если вы ещё сомневаетесь, что кальчо — оборонительный чемпионат. Тур за туром и «Рома», и «Сампдория», ставящие атакующий футбол, доказывают обратное.

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