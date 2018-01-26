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26 января, источник: Спорт-Экспресс

Коутинью забьет на «Камп Ноу», «Реал» и «Валенсия» потеряют очки

«СЭ» анонсирует матчи двадцать первого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.

Источник: AFP 2018

«АЛАВЕС» НЕ ПОВТОРИТ ПРОШЛОГОДНИЙ ПОДВИГ

В прошлом сезоне первая громкая сенсация ла лиги грянула уже в третьем туре — «Барселона» неожиданно уступила на своем поле «Алавесу» (1:2), только что вернувшемуся из второго дивизиона. То поражение задало тон всему сине-гранатовому чемпионату: не раз и не два впоследствии каталонцы оступались в домашних играх и на выезде, в итоге отдав чемпионство мадридскому «Реалу».

На этот раз все иначе — в 20 прошедших турах ла лиги «Барса» не проиграла ни разу, потеряв за это время всего 6 очков, и даже отменная форма «Алавеса» — 8 побед в последних 12 матчах во всех турнирах и лишь по пенальти проигранный выход в полуфинал Кубка Испании — не поможет баскской команде повторить прошлогодний подвиг.

Филиппе Коутинью, звездный новичок сине-гранатовых, накануне дебютировал в игре против «Эспаньола» и за 20 минут успел несколько раз сорвать аплодисменты трибун. Бразилец появится на поле и в воскресенье и отметится дебютным голом за «Барселону».

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ЗИДАН СНОВА НЕ ПОБЕДИТ В ВАЛЕНСИИ

«Месталья» постепенно становится заколдованным стадионом для «королевского клуба». Последний раз «Реал» набирал три очка в Валенсии четыре года назад (3:2), с тех пор в трех сезонах ни одного успешного выезда — 1:2, 2:2, 1:2. Ни разу не побеждал здесь в качестве тренера и Зинедин Зидан — и вряд ли победит в субботу.

Соперники по-разному провели свои четвертьфинальные спарринги в испанском Кубке — «летучие мыши», уступив «Алавесу», все же дожали басков в серии послематчевых пенальти, «сливочные» опозорились перед своими болельщиками, пропустив в полуфинал скромный «Леганес». Французский тренер уже признал, что его будущее в «Реале» целиком зависит от матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, но, если тенденция к падению в пропасть в домашнем чемпионате продолжится, Флорентино Перес может не выдержать и раньше.

«Валенсия» в этом сезоне уже отбирала у мадридцев очки (2:2 на «Сантьяго Бернабеу») — и с радостью повторит.

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ЧЕРЫШЕВ ОПЯТЬ ЗАБЬЕТ ЗА «ВИЛЬЯРРЕАЛ»

Команда Дениса Черышева рвется в Лигу чемпионов. Обыграв на прошлой неделе «Леванте» (2:1, с победным голом россиянина), «Вильярреал» ровно сутки провел на четвертом месте, дающем право на эту самую ЛЧ, пока туда не вернулся «Реал», не оставивший живого места на «Депортиво» (7:1). Но мадридцы вполне могут потерять очки в Валенсии, поэтому «желтая подводная лодка» должна из кожи вон лезть, чтобы обыграть «Реал Сосьедад» и уже полноправно оттеснить «Королевский клуб» на пятую строчку таблицы. И Черышев ей в этом поможет.

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