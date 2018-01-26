«Покеттино заставил уехать к парализованному брату»

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ПОХИЩЕНИЕ

В 2013-м «Тоттенхэм» купил аргентинского флангового форварда у «Ромы» за 30 миллионов евро. Тогда «шпоры» искали замену Бэйлу, и 21-летний Ламела был перспективной кандидатурой: схожие набор качеств, техническое оснащение и позиция. Но в первом сезоне аргентинец так и не заиграл — уже зимой появились слухи о возвращении Ламелы в Италию, но «Тоттенхэм» его не отпустил.

Тогда же в семье Эрика произошло страшное событие — его младшего брата Акселя похитили в Аргентине. Несколько часов о его судьбе ничего было неизвестно, пока злоумышленники не вышли на связь с семьей. В Южной Америке, к сожалению, такое бывает: родных известных людей часто похищают, а затем требуют выкуп, обычно солидный. Но на этот раз в обмен на 18-летнего Акселя потребовали всего 500 фунтов. Узнав об этом, Эрик перевел деньги на счет похитителей, и младшего Ламелу вскоре отпустили.

— Они сказали, чтобы мы заплатили выкуп и не привлекали полицию, — рассказывал Брайан, старший из трех братьев Ламела. — Потом подъехали к нашему дому и забрали деньги у входной двери. Их лица не были закрыты, так что камеры видеонаблюдения на нашем доме сняли преступников. Мы не думаем, что похищение связано как-то с футбольной карьерой Эрика. Скорее всего, они просто обратили внимание на дорогой автомобиль, в котором сидел Аксель, и решили выручить денег.

ТРАВМА

В дебютном сезоне в Англии Ламелу подкосили и повреждения. Из-за проблем со спиной и коленями у него фактически вылетел целый год. В двух следующих сезонах аргентинец играл почти всегда, но осенью 2016-го начался кошмарный период. В октябре Ламела дернул заднюю поверхность бедра — незначительная, хоть и неприятная травма. Однако до конца сезона форвард так и не вышел на поле. Оказалось, все не только из-за здоровья.

В декабре 2016-го тот самый младший брат Эрика Аксель получил страшную травму — неудачно прыгнул с вышки в бассейне и ударился головой о бортик. Аксель оказался парализован.

— В течение нескольких месяцев брат не мог даже пошевелиться, — признавался в интервью The Guardian футболист. — Сейчас он способен чуть-чуть двигаться, работает каждый день, чтобы вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что Аксель может снова ходить, но все зависит от восстановления. Это будет медленный процесс, семье нужно набраться терпения. Сейчас Аксель прикован к инвалидной коляске.

У самого Эрика тоже возникли осложнения: травма бедра оказалась тяжелее, чем предполагалось. Потребовалось две операции, из-за которых Ламела пропустил 13 месяцев. Это был чудовищный год для Эрика, но он понимал, что брату гораздо хуже.

— Я все время сталкиваюсь с различными повреждениями, но это совсем не то, что пережил Аксель, — продолжает Эрик. — Я благодарю Бога, что он выжил и может снова начать ходить. Когда я узнал об этом, был в расположении команды. Сразу же сказал обо всем Маурисио Покеттино, и он отпустил меня в Аргентину. Даже не так: тренер заставил меня купить билеты домой, чтобы я как можно быстрее увидел брата. Такие вещи помогают осознать, что в жизни по-настоящему ценно. Что здоровье важнее футбола.

Эрик ЛАМЕЛА | Источник: Reuters

СМЕРТЬ ПСА И РОЖДЕНИЕ СЫНА

В Аргентине Ламела провел несколько недель, а когда вернулся в Лондон, пережил новый шок — умер пес Эрика по кличке Симба. Футболист часто публиковал в Инстаграме фотографии с ним, рассказывал о питомце в интервью официальному сайту «Тоттенхэма». В то же время Покеттино поведал прессе, что его соотечественнику нужно сменить обстановку. Теперь ясно, по какой причине: Эрику было трудно жить там, где больше нет его домашнего любимца. Ламела несколько месяцев жил в Риме, где восстанавливался под наблюдением врачей и приводил в порядок свое психологическое состояние.

— Это тяжелое время для меня, но я должен играть в футбол. — уверен нападающий. — Если я стремление пропадет, то лучше уехать на родину.

Эрику трудно, но жизнь налаживается. Неделю назад Ламела проходил процедуру сканирования в Риме, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем, однако пока он останется в Италии, где продолжит выполнять фитнес-тесты. А несколько месяцев назад девушка Эрика София родила сына Тобиаса, так что у нападающего есть повод для большой радости.