«Акжайык» разгромил клуб высшей лиги Румынии
Уральский «Акжайык» одержал разгромную победу над румынским клубом «Волунтари», передает корреспондент Vesti.kz.
Уральский «Акжайык» одержал разгромную победу над румынским клубом «Волунтари», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 января, в рамках сбора в Турции и завершилась со счетом 4:0. Авторы голов и другая статистика матча неизвестна.
Для «Волунтари» игра против «Акжайыка» стала второй за день. Несколькими часами до этого румынский клуб обыграл боснийский «Челик» — 2:1.
После 22 туров высшей лиги чемпионата Румынии «Волунтари» занимает десятое место из 14 команд. В первой половине сезона за этот клуб играл всего один легионер.
В прошлом сезоне «Акжайык» сохранил место в КПЛ, победив в стыковом матче «Махтаарал» (2:1) из первой лиги. Зимой команду возглавил украинский тренер Владимир Мазяр, который сменил ушедшего в «Атырау» Вахида Масудова.
Ранее «Акжайык» на сборах с одинаковым счетом 1:0 обыграл российские «Амкар» и «Кубань», но уступил румынскому «Ювентусу» (0:2) и украинскому «Мариуполю» (1:3).