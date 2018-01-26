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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» разгромил клуб высшей лиги Румынии

Уральский «Акжайык» одержал разгромную победу над румынским клубом «Волунтари», передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 26 января, в рамках сбора в Турции и завершилась со счетом 4:0. Авторы голов и другая статистика матча неизвестна.

Для «Волунтари» игра против «Акжайыка» стала второй за день. Несколькими часами до этого румынский клуб обыграл боснийский «Челик» — 2:1.

После 22 туров высшей лиги чемпионата Румынии «Волунтари» занимает десятое место из 14 команд. В первой половине сезона за этот клуб играл всего один легионер.

В прошлом сезоне «Акжайык» сохранил место в КПЛ, победив в стыковом матче «Махтаарал» (2:1) из первой лиги. Зимой команду возглавил украинский тренер Владимир Мазяр, который сменил ушедшего в «Атырау» Вахида Масудова.

Ранее «Акжайык» на сборах с одинаковым счетом 1:0 обыграл российские «Амкар» и «Кубань», но уступил румынскому «Ювентусу» (0:2) и украинскому «Мариуполю» (1:3).

Акжайык
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