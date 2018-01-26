«Акжайык» разгромил клуб высшей лиги Румынии

Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 26 января, в рамках сбора в Турции и завершилась со счетом 4:0. Авторы голов и другая статистика матча неизвестна.

Для «Волунтари» игра против «Акжайыка» стала второй за день. Несколькими часами до этого румынский клуб обыграл боснийский «Челик» — 2:1.

После 22 туров высшей лиги чемпионата Румынии «Волунтари» занимает десятое место из 14 команд. В первой половине сезона за этот клуб играл всего один легионер.

В прошлом сезоне «Акжайык» сохранил место в КПЛ, победив в стыковом матче «Махтаарал» (2:1) из первой лиги. Зимой команду возглавил украинский тренер Владимир Мазяр, который сменил ушедшего в «Атырау» Вахида Масудова.