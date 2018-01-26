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21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапорт пропустит матч «Атлетика» в Примере и пройдёт медосмотр для «Ман Сити»

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт не примет участия в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится сегодня, 26 января (начало — в 23:00 мск), сообщает Football Espana со ссылкой на Onda Cero.

Источник: Reuters

По информации источника, 23-летний футболист пропустит игру в связи со скорым переходом в стан «Манчестер Сити». По данным El Correo, в понедельник, 29 января, Лапорт пройдёт медосмотр для английского клуба.

Ранее сообщалось, что защитник принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити». Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна. Сумма трансфера может составить € 66 млн.

В текущем сезоне Эмерик провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, «Атлетик» является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы.

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