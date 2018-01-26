Лапорт пропустит матч «Атлетика» в Примере и пройдёт медосмотр для «Ман Сити»

Источник: Reuters

По информации источника, 23-летний футболист пропустит игру в связи со скорым переходом в стан «Манчестер Сити». По данным El Correo, в понедельник, 29 января, Лапорт пройдёт медосмотр для английского клуба.

Ранее сообщалось, что защитник принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити». Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна. Сумма трансфера может составить € 66 млн.

В текущем сезоне Эмерик провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.