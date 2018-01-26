Гвардиола: Лапорт? Договариваться о трансферах очень сложно
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время
«Лапорт? Знаю, что вам любопытно, но тут не место об этом говорить и называть имена. Договариваться о трансферах очень сложно.
Лапорт является футболистом «Атлетика». Если он к нам перейдёт, вы об этом узнаете, если нет — значит, он к нам не перешёл. Есть игроки, которыми мы интересовались в прошлом, будут такие игроки и в будущем. На трансферном рынке мы постараемся сделать всё, что в наших силах, — цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее сообщалось, что Лапорт принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити». Сделка состоится в январе. Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна. Сумма трансфера может составить € 66 млн.
В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых он сделал одну голевую передачу.