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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Лапорт? Договариваться о трансферах очень сложно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции не стал подтверждать или отрицать информацию о возможном переходе в клуб защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта.

Источник: AP 2018

«Лапорт? Знаю, что вам любопытно, но тут не место об этом говорить и называть имена. Договариваться о трансферах очень сложно.

Лапорт является футболистом «Атлетика». Если он к нам перейдёт, вы об этом узнаете, если нет — значит, он к нам не перешёл. Есть игроки, которыми мы интересовались в прошлом, будут такие игроки и в будущем. На трансферном рынке мы постараемся сделать всё, что в наших силах, — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что Лапорт принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити». Сделка состоится в январе. Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна. Сумма трансфера может составить € 66 млн.

В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых он сделал одну голевую передачу.

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