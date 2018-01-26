Гвардиола: Лапорт? Договариваться о трансферах очень сложно

«Лапорт? Знаю, что вам любопытно, но тут не место об этом говорить и называть имена. Договариваться о трансферах очень сложно.

Лапорт является футболистом «Атлетика». Если он к нам перейдёт, вы об этом узнаете, если нет — значит, он к нам не перешёл. Есть игроки, которыми мы интересовались в прошлом, будут такие игроки и в будущем. На трансферном рынке мы постараемся сделать всё, что в наших силах, — цитирует Гвардиолу Goal.