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19:55 (мск), источник: Sports.kz

«Были ошибки, которые меня тревожат»: Стоилов оценил готовность «Астаны» к официальным матчам

«Астана» в товарищеской матче обыграла одного из лидеров российской Премьер-Лиги клуб «Краснодар». О матче пресс-служба столичного клуба поговорила с главным тренером «Астаны» Станимиром Стоиловым.

Источник: Sports.kz

— Сегодня мы показали неплохую организацию игры, но были моменты, которые мы должны были забивать. В игре были ошибки, которые меня тревожат. Также меня не устраивает, что после 35-й минуты команда плохо выглядит физически, необходимо улучшать динамику игры. Я доволен этой победе, но это товарищеская игра и в таких матчах на результат смотреть не нужно.

— Раз вы заговорили о физической форме, насколько команда сейчас готова к официальным матчам?

— Я думаю, что примерно 35%, не больше.

— Новичок команды Бактиер Зайнутдинов сыграл сегодня на двух позициях — левого защитника и в центре ближе к атаке. Где все-таки на ваш взгляд Бактиер будет полезней?

— Пока рано еще говорить об этом. Если правильно двигаешься, правильно думаешь, то можно сыграть на любой позиции.

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