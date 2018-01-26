«Были ошибки, которые меня тревожат»: Стоилов оценил готовность «Астаны» к официальным матчам

Источник: Sports.kz

— Сегодня мы показали неплохую организацию игры, но были моменты, которые мы должны были забивать. В игре были ошибки, которые меня тревожат. Также меня не устраивает, что после 35-й минуты команда плохо выглядит физически, необходимо улучшать динамику игры. Я доволен этой победе, но это товарищеская игра и в таких матчах на результат смотреть не нужно.

— Раз вы заговорили о физической форме, насколько команда сейчас готова к официальным матчам?

— Я думаю, что примерно 35%, не больше.

— Новичок команды Бактиер Зайнутдинов сыграл сегодня на двух позициях — левого защитника и в центре ближе к атаке. Где все-таки на ваш взгляд Бактиер будет полезней?