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17:01 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» уверенно победила одного из лидеров РФПЛ

«Астана» в товарищеском матче в Абу-Даби переиграл клуб российский Премьер-Лиги «Краснодар» — 3:1, пишет Sports.kz.

Обе команды выставили смешанные составы, тренеры решили использовать больше футболистов, делая замены в каждом из таймов. Счет открыл чемпион Казахстана, после подачи на дальнюю штангу Сергей Малый со второй попытки отправил мяч в сетку. Прошло не так много времени, и дальним ударом метров с 18-ти отметился голом Марин Томасов. Виктор Классон сумел сократить разрыв ближе к концовке первой половины, однако за минуту до ее окончания пасом в центр штрафной от Жуниора Кабананги воспользовался Томасов, восстановив перевес казахстанского клуба в два мяча.

На вторую половину команды обновили больше половины составов, что некоторое время сказывалось на их действиях. Тем не менее, россияне стали действовать намного увереннее, создали несколько опасных моментов, однако подвела реализация, а где-то фортуна была не на их стороне. «Астана» же не закрывалась, но отходила назад, что помогло сохранить победный счет, который, несмотря на статус встречи, не может не радовать поклонников команды.

Напомним, в прошлом спарринге «Астана» без особых проблем разобралась с московским «Спартаком» — 2:1, а игра с «Краснодаром» стала второй и последней в рамках первого УТС.

«Астана» — «Краснодар (Краснодар, Россия) 3:1 (3:1)

Голы: Малый 8 (1:0), Томасов 24 (2:0), Классон 35 (2:1), Томасов 44 (3:1).

Предупреждения: Кляйнхайслер 32 — Рамирес 7.

«Астана»: Эрич (Павлов 46), Шомко (Зайнутдинов 76), Логвиненко (Мужиков 46), Шитов (Аничич 46), Малый (Щеткин 46), Маевский (Бейсебеков 46), Кляйнхайслер (Граховац 46), Зайнутдинов (Станоевич 46), Томасов (Постников 46), Деспотович (Муртазаев 46), Кабананга (Перцух 46).

«Краснодар»: Крицюк (Синицын 46), Петров (Янбаев 46), Гранквист (Мартынович 46), Рамирес (Калинин 46), Жигулев (Газинский 62), Каборе (Шишкин 46), Перейра (Ристич 46), Мамаев (Жоаозиньо 46), Иван (Воробьёв 46), Классон (Вандерсон 46), Стежко (Нестеренко 46).

26 января. Абу-Даби. «NYU Abu Dhabi».

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